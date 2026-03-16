Финансовые результаты Совкомфлота за 2025 год

ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за 2025 год.

Выручка составила 1,3 млрд долларов, на 29,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 30,6% до 1,1 млрд долларов.

Эксплуатационные расходы выросли на 2,9% до 431 млн долларов, общие и административные расходы – на 21% до 98 млн долларов.

Показатель EBITDA сократился на 49,5% и составил 526 млн долларов.

Убыток по итогам 2025 года составил 648 млн долларов против чистой прибыли 424 млн долларов за 2024 год. Скорректированный чистый убыток по МСФО составил 6 млн долларов или 515 млн рублей.

Убыток на акцию за 2025 год составил 0,22 рублей против прибыли на акцию в размере 19,46 рублей в 2024 году.

