«Совкомфлот» увеличил чистую прибыль 2022 году почти в 11 раз
16.03.2026

Финансовые результаты Совкомфлота за 2025 год

    • ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за 2025 год.

    Выручка составила 1,3 млрд долларов, на 29,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

    Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 30,6% до 1,1 млрд долларов.

    Эксплуатационные расходы выросли на 2,9% до 431 млн долларов, общие и административные расходы – на 21% до 98 млн долларов.

    Показатель EBITDA сократился на 49,5% и составил 526 млн долларов.

    Убыток по итогам 2025 года составил 648 млн долларов против чистой прибыли 424 млн долларов за 2024 год. Скорректированный чистый убыток по МСФО составил 6 млн долларов или 515 млн рублей.

    Убыток на акцию за 2025 год составил 0,22 рублей против прибыли на акцию в размере 19,46 рублей в 2024 году.

    Фото: Shipspotting / foggy


    Новости по теме
    11.03.2026
    Товарооборот Россия – Турция в 2025 году
    Поставки товаров из Турции в Россию сократились на 21,5% до 6,7 млрд долларов.
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляТоварооборотТурция
    0
    23.01.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 0,3%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.01.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Снизился на 1,8%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    13.02.2026
    Товарооборот Россия — Китай в 2025 году
    Снизился на 6,9%
    Только для подписчиков
    2025Внешняя торговляКитайТоварооборот
    0
    23.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 4 неделя, 2026
    Ставки повысились.
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    30.01.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 в деталях
    Контейнерооборот снизился на 7,2%.
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2026
    16.03.2026 Контейнерооборот российских портов в феврале 2026 в деталях
    13.03.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.03.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 11, 2026
    12.03.2026 Финансовые результаты ZIM в 2025 году
    11.03.2026 Финансовые показатели CMA CGM за 2025 год
    Госрегулирование Показать всё
    16.03.2026 Назначения в ФТС
    13.03.2026 Когда будет нужна бумажная накладная
    12.03.2026 О знаках различия для речников
    10.03.2026 Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
