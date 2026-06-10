MSC сконцентрировала рекордную дол. рынка

Mediterranean Shipping Company побила все исторические рекорды по доле рынка, принадлежащей одной контейнерной линии. Как сообщает Splash24/7 со ссылкой на данные Alphaliner, по состоянию на начало июня MSC оперирует 21,5% глобального контейнерного флота с точки зрения вместимости.

До этого ни одна линия никогда даже близко не приближалась к этой планке за исключением Maersk, который в 2018 году контролировал 19,3% глобального контейнерного флота – чего он достиг за счет агрессивной политики по поглощению и консолидации активов.

По состоянию на 9 июня 2026 года вместимость флота MSC составляет 7 329 тыс. TEU – фактически, вдвое больше, чем было в 2010 году.

Восхождение линии на контейнерный олимп стало результатом выбранной ею стратегии: в отличие от коллег и конкурентов, MSC вложила прибыль, полученную в период пандемии, в реальные активы в масштабе, ранее невиданном в отрасли.

С августа 2020 года MSC начала скупать контейнеровозы на вторичном рынке у неоперирующих судовладельцев. К ноябрю 2025 года, по оценке Splash, такой б/у флот в распоряжении линии состоял из 461 судна.

Одновременно строились новые суда – только в 2025 году их было сдано 54 суммарной вместимостью 695,2 тыс. TEU. В результате в течение 2025 года MSC нарастила вместимость своего флота на 11,7%, или на 831,4 тыс. TEU. Для сравнения, флот крупнейших 12 линий увеличился в совокупности на 7,3% – что тоже не так мало.

Увеличение флота было не целью, а средством. После того, как MSC and Maersk объявили о роспуске своего альянса 2M, MSC использовала два года, остававшиеся до прекращения совместных операций, для выстраивания собственной маршрутной сети с тем, чтобы работать независимо от каких-либо альянсов.

В феврале 2025 года, когда 2M прекратил существование, MSC запустила собственную маршрутную сеть из 34 сервисов на направлении Восток – Запад. Дополнительно, было заключено соглашение об обмене слотами с альянсом Premier Alliance на трейде Азия – Европа.

При этом MSC не ограничивалась наращиванием провозных мощностей – линия расширяла свое присутствие в терминальной и логистической сфере. В 2019 году линия увеличила свою долю в терминальном операторе TiL до 60%. в 2021 году приобрела бразильскую Log-In Logistica, в 2022 – Bolloré Africa Logistics, а в 2024 году – миноритарную долю в HHLA.

Фото: Shipspotting / Andreas Hoppe