MSC заказали среднетоннажные суда

Mediterranean Shipping Co (MSC) подписала контракты на строительство по крайней мере двух контейнеровозов вместимостью 5 тыс. TEU, работающих на традиционном бункере. С учетом опциона, как сообщает Splash24/7 со ссылкой на предположения непоименованных брокеров, заказ может включать до 5 судов.

Первые контейнеровозы должны быть переданы заказчику во второй половине 2028 года, остальные – в течение 2028 и в начале 2029 года.

О цене сделки не сообщатся, но, по оценке все тех же непоименованных брокеров, она не превышает 60 млн долларов. Исходя из этого, Alphalner делает выводы, что речь идет о сравнительно простых проектах с небольшими двигателями и ограниченное вместимостью по рефконтейнерам.

MSC на сегодня имеет самый большой портфель заказов суммарной вместимостью свыше 2,1 млн TEU, что соответствует почти 30% действующего флота линии.

Почти все из 120 заказанных MSC судов имеют вместимость от 10 тыс. TEU и выше, самые большие контейнеровозы – это 24-тысячники.

Фото: Shipspotting / Jramirez24