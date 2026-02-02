Информационно-аналитическое агентство
MSC заказали среднетоннажные суда
02.02.2026

    • Mediterranean Shipping Co (MSC) подписала контракты на строительство по крайней мере двух контейнеровозов вместимостью 5 тыс. TEU, работающих на традиционном бункере. С учетом опциона, как сообщает Splash24/7 со ссылкой на предположения непоименованных брокеров, заказ может включать до 5 судов.

    Первые контейнеровозы должны быть переданы заказчику во второй половине 2028 года, остальные – в течение 2028 и в начале 2029 года.

    О цене сделки не сообщатся, но, по оценке все тех же непоименованных брокеров, она не превышает 60 млн долларов. Исходя из этого, Alphalner делает выводы, что речь идет о сравнительно простых проектах с небольшими двигателями и ограниченное вместимостью по рефконтейнерам.

    MSC на сегодня имеет самый большой портфель заказов суммарной вместимостью свыше 2,1 млн TEU, что соответствует почти 30% действующего флота линии.

    Почти все из 120 заказанных MSC судов имеют вместимость от 10 тыс. TEU и выше, самые большие контейнеровозы – это 24-тысячники.

    Фото: Shipspotting / Jramirez24


