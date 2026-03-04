Информационно-аналитическое агентство
UECC заказал суда на биометане
04.03.2026

UECC заказал суда на биометане

    • United European Car Carriers (UECC) заказал в Китае два экологичных автомобилевоза, сообщили SeaNews в компании. Проект разработан UECC в сотрудничестве с Шанхайским проектно-исследовательским институтом судостроения (Shanghai Ship Research & Design Institute – SDARI).

    Суда будут строиться на верфи China Merchants Jinling Shipyard Nanjing в Нанкине. Они будут иметь вместимость 3 тыс. условных автомобилей и будут оборудованы гибридными двигателями, работающими на нескольких видах топлива, в том числе на био-СПГ (сжиженном биометане), и электрическими аккумуляторными установками. В порту суда смогут подключаться к береговым источникам электроэнергии. Оптимизированная форма корпуса, как и отсутствие балластных танков (если мы правильно поняли, что компания имеет в виду под ballast-free design), призваны сократить потребление энергии.

    Автомобилевозы будут иметь 9 палуб, при длине 169,5 м и грузоподъемности рампы 160 тонн они смогут перевозить самые различные типы легковых и грузовых автомобилей, негабаритные и тяжеловесные грузы, и прочие ро-ро грузы.

    Сдача судов намечена на начало 2028 года. Работать они будут на внутриевропейских маршрутах.

    Напомним, ранее UECC заказал на China Merchants Jinling Shipyard Nanjing два гибридных автомобилевоза большей вместимости – 4,5 тыс. условных автомобилей с аналогичными характеристиками. Эти суда тоже должны быть сданы в 2028 году. 

    Когда все четыре судна будут переданы заказчику, у UECC будет 9 автомобилевозов с мультитопливными двигателями и аккумуляторными установками.

    Фото: UECC


  •  



