Ро-ро и паромные перевозки через Туапсе, итоги 2025

Федеральная таможенная служба поделилась в своем телеграм-канале некоторыми итогами перевозок ро-ро и паромных грузов через порт Туапсе.

По данным таможенной статистики, через Туапсинский таможенный пост Сочинской таможни на паромах ро-ро в 2025 году было перевезено порядка 35 тыс. автотранспортных средств – на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего через пункт пропуска перемещено более 10 млн тонн грузов. Ввоз плодоовощной продукции составил порядка 400 тыс. тонн.

Планомерная модернизация таможенной инфраструктуры морского порта Туапсе позволила более чем вдвое сократить время выпуска транзитных деклараций, оптимизировать схему движения транспорта, сократить время его пребывания в порту, отметили в ФТС.

«В целях недопущения скопления автотранспортных средств в морском торговом порту Туапсе таможней проводятся мероприятия с экспедиторами по обеспечению равномерной подачи документов, осуществляется взаимодействие с администрацией порта в части завершения проведения ремонтных работ и обустройства площадок для временного хранения», – сказал начальник Сочинской таможни Иван Бурлака.

Средний срок выпуска транзитной декларации, по информации ФТС, сократился более чем в два раза и составил 42 минуты.

Фото: ФТС