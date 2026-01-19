Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ФТС о ро-ро перевозках через Туапсе
19.01.2026

Ро-ро и паромные перевозки через Туапсе, итоги 2025

    • Федеральная таможенная служба поделилась в своем телеграм-канале некоторыми итогами перевозок ро-ро и паромных грузов через порт Туапсе.

    По данным таможенной статистики, через Туапсинский таможенный пост Сочинской таможни на паромах ро-ро в 2025 году было перевезено порядка 35 тыс. автотранспортных средств – на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Всего через пункт пропуска перемещено более 10 млн тонн грузов. Ввоз плодоовощной продукции составил порядка 400 тыс. тонн.

    Планомерная модернизация таможенной инфраструктуры морского порта Туапсе позволила более чем вдвое сократить время выпуска транзитных деклараций, оптимизировать схему движения транспорта, сократить время его пребывания в порту, отметили в ФТС.

    «В целях недопущения скопления автотранспортных средств в морском торговом порту Туапсе таможней проводятся мероприятия с экспедиторами по обеспечению равномерной подачи документов, осуществляется взаимодействие с администрацией порта в части завершения проведения ремонтных работ и обустройства площадок для временного хранения», – сказал начальник Сочинской таможни Иван Бурлака.

    Средний срок выпуска транзитной декларации, по информации ФТС, сократился более чем в два раза и составил 42 минуты.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.01.2026
    Российский экспорт и импорт, 11 месяцев 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-ноября 2025 года составил 622,7 млрд долларов.
    ИмпортСтатистика таможниТоварооборотЭкспорт
    0


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.01.2026 Кто в Суэц, кто из Суэца
    20.01.2026 Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    19.01.2026 Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 в деталях
    19.01.2026 FESCO расширяет ротацию на сервисе FCDL-1
    19.01.2026 Все порты Финляндии, 11 месяцев 2025
    19.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    12.01.2026 Продлены повышенные пошлины на экспорт лесоматериалов
    30.12.2025 Назначение в Росморречфлоте
    30.12.2025 Новая квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    30.12.2025 Как будут работать таможенные посты СЗТУ на каникулах
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •