Экспорт косметической продукции из Сибирского федерального округа
16.04.2026

    • С начала 2026 года таможенными органами Сибири оформлено на экспорт почти 856 тонн косметической продукции на сумму 382,8 млн рублей.

    Как сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале. кремы, парфюмерию, средства для волос и личной гигиены из СФО в этом году импортировали 20 стран дальнего и ближнего зарубежья против 18 стран в аналогичном периоде прошлого года.

    За 2025 год предприниматели Сибири экспортировали более 6 тыс. тонн косметики и парфюмерии. Среди товаров – дезодоранты и средства для бритья (3,4 тыс. тонн), средства для волос (1,5 тыс. тонн), декоративная и уходовая косметика (911 тонна), средства для гигиены полости рта (215 тонн), а также духи и туалетная вода (87 тонн).

    Самым крупным покупателем стал Казахстан. Далее следуют Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Всего в 2025 году поставки осуществлялись в 27 стран мира. При этом в прошлом году впервые сибирские косметические средства отправили в Малайзию.

    Фото: ФТС


    Новости по теме
    18.02.2026
    Экспортные отгрузки зернобобовых из Сибирского федерального округа
    В экспортных поставках доминировал горох.
    БобовыеСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    26.02.2026
    Поставки королевских крабов из России в Китай
    Через Хуньчунь
    КитайМорепродуктыЭкспорт
    0
    13.04.2026
    Импорт помело на Урал вырос втрое
    Пик поставок пришелся на январь
    ИмпортСтатистика таможниУралФрукты
    0
    30.03.2026
    Экспорт шоколада и печенья из Владимирской области
    Владимирские таможенники проконтролировали экспорт более 2 тыс. тонн шоколада и печенья с начала года.
    Владимирская областьКондитерские изделияТаможняЭкспорт
    0
    22.01.2026
    Экспорт по жд черных металлов, итоги 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в 2025 году выросли на 11,1%.
    РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    04.03.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, итоги 2025 года
    Самая крупная поставка была в июне 2025 года – 766 тыс. тонн.
    Только для подписчиков
    2025Евросоюзминеральные удобренияМорские перевозки
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2026 в деталях
    16.04.2026 CEO Zim уходит
    15.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 вырос на 0,5%
    14.04.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026
    14.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    13.04.2026 «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    Госрегулирование Показать всё
    16.04.2026 Назначения в ФТС
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
