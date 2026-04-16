Экспорт косметической продукции из Сибирского федерального округа

С начала 2026 года таможенными органами Сибири оформлено на экспорт почти 856 тонн косметической продукции на сумму 382,8 млн рублей.

Как сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале. кремы, парфюмерию, средства для волос и личной гигиены из СФО в этом году импортировали 20 стран дальнего и ближнего зарубежья против 18 стран в аналогичном периоде прошлого года.

За 2025 год предприниматели Сибири экспортировали более 6 тыс. тонн косметики и парфюмерии. Среди товаров – дезодоранты и средства для бритья (3,4 тыс. тонн), средства для волос (1,5 тыс. тонн), декоративная и уходовая косметика (911 тонна), средства для гигиены полости рта (215 тонн), а также духи и туалетная вода (87 тонн).

Самым крупным покупателем стал Казахстан. Далее следуют Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Азербайджан. Всего в 2025 году поставки осуществлялись в 27 стран мира. При этом в прошлом году впервые сибирские косметические средства отправили в Малайзию.

Фото: ФТС