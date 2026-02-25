Растет экспорт сои

По данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», в 2025 году из Алтайского края отправлено на экспорт более 133 тыс. тонн сои, тогда как в 2024 году, по данным Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», было экспортировано менее 98 тыс. тонн.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе ФГБУ «ЦОК АПК», январь 2026 года показал прирост объемов отгрузок этой культуры из региона на 57% – до 17,1 тыс. тонн по сравнению с 10,9 тыс. тонн годом ранее. Алтайская соя экспортировалась в Казахстан, Беларусь и Киргизию.

По данным Центра ценовых индексов, благодаря рекордному объёму собранного урожая и существенному сокращению закупок из-за рубежа в 2025 году впервые зафиксировано превышение вывоза сои за рубеж над ввозом.

Объём поставок за границу достиг порядка 750 тыс. тонн, в то время как импорт сократился до 500 тыс. тонн. Основными покупателями выступают Китай, Беларусь и Казахстан. Таким образом, вклад Алтайского края составил 17,7% от общероссийского объема.

Сельхозпроизводители, отмечают в ЦОК АПК, проявляют растущий интерес к выращиванию сои благодаря её повышенной рентабельности в сравнении с традиционными злаковыми. Посевные площади растут даже в регионах, где соя прежде не культивировалась, особенно в Сибири.

Общий намолот сои в России в минувшем году достиг отметки примерно в 9 млн тонн, продемонстрировав рост около 30% относительно предыдущего сезона. Такие показатели дали возможность перерабатывающим предприятиям полностью загрузить производственные линии.

Фото: Первомайский вестник