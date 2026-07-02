Экспорт масложировой продукции из Сибири

С начала 2026 года иркутскими организациями направлено на экспорт 6 тыс. 474 тонны пищевой масложировой продукции на сумму 682 млн рублей, сообщает Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 1,5 раза в стоимостном выражении.

Основную массу экспортированных товаров составили соевое масло (46%), маргарин (41%) и майонез (12%).

Главными импортерами масложировой продукции стали Монголия (48% весового объема) и Китай (43%). Впервые осуществлены поставки продукции в Афганистан и экспортированы партии спреда в Узбекистан

Фото: ФТС