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Экспорт масложировой продукции из Сибири
02.07.2026

Экспорт масложировой продукции из Сибири

    • С начала 2026 года иркутскими организациями направлено на экспорт 6 тыс. 474 тонны пищевой масложировой продукции на сумму 682 млн рублей, сообщает Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 1,5 раза в стоимостном выражении.

    Основную массу экспортированных товаров составили соевое масло (46%), маргарин (41%) и майонез (12%).

    Главными импортерами масложировой продукции стали Монголия (48% весового объема) и Китай (43%). Впервые осуществлены поставки продукции в Афганистан и экспортированы партии спреда в Узбекистан

    Фото: ФТС


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