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04.08.2026

Грузооборот через аэропорт Шереметьево растет

    • С начала года таможенный пост Аэропорт Шереметьево (грузовой) оформил 144,7 тыс. товарных партий общим весом более 75 тыс. тонн. Как сообщает в своем макс-канале Федеральная таможенная служба, это на 8,8% больше по количеству партий и на 11,5% по весу, чем за аналогичный период прошлого года.

    Грузооборот через аэропорт Шереметьево растетОсновными торговыми партнерами остаются страны Азии, Ближнего Востока и СНГ: Китай, Индия, ОАЭ, Турция, Иран, Туркменистан, Египет, Таиланд, Катар, Сербия, Азербайджан и Узбекистан.

    В структуре импорта преобладают авто- и авиазапчасти, одежда и текстиль, фармацевтика, химия, оборудование, а также скоропортящиеся товары (фрукты и цветы).

    На экспорт идут автозапчасти, продукция химической и фармацевтической промышленности, оборудование и печатная продукция.

    Кроме того, за первое полугодие 2026 года было оформлено 5 партий экзотических животных. Для обеспечения максимально комфортных условий их транспортировки все процедуры совершаются максимально оперативно – в среднем оформление занимает не более 30 минут.

    Фото: ФТС


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