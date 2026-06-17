Рост грузопотока автотранспортном на Дальнем Востоке

В крупных автомобильных пунктах пропуска Дальнего Востока фиксируется стабильный рост грузопотока, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

В МАПП Забайкальск за 5 месяцев 2026 года оформлено 119 919 транспортных средств международной перевозки (ТСМП), на 29,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот превысил 1,2 млн тонн (рост на 27,5%).

Суточная динамика оформления грузовых машин также демонстрирует стабильный рост. В среднем за сутки в январе границу пересекали 667 ТСМП, в феврале – 783, в марте – 736, в апреле – 858, в мае и июне среднее значение ТСМП составило порядка 920.

Через МАПП Пограничный за 5 месяцев 2026 года проследовало 53 988 ТСМП, что на 13% больше, чем за январь-май прошлого года. Грузооборот увеличился на 7% и составил почти 690 тыс. тонн.

Среднее количество оформляемых грузовых машин в сутки с начала года также ежемесячно увеличивалось: с 375 ТСМП в январе до 460 в июне.

«Таможенники заблаговременно принимают меры для своевременного пропуска грузов и транспортных средств и успешно справляются с растущими объемами, в том числе за счет увеличения численного состава рабочих смен», – подчеркнули в ФТС.

Фото: ФТС