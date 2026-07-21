FESCO установила рекорд по импортным контейнерным перевозкам

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», входит в контур управления госкорпорации «Росатом») по итогам первого полугодия 2026 года достигла рекордного объема импортных контейнерных перевозок через порты Дальнего Востока, перевезя почти 140 тыс. TEU за отчетный период. Это на 65% превышает показатель аналогичного периода прошлого года и на 19% больше предыдущего максимума, зафиксированного в первом полугодии 2024 года. Об этом SeaNews рассказали в FESCO.

Одним из ключевых факторов рекордного результата стало увеличение отправок импортных грузов регулярным морским сервисом FESCO China Direct Line (FCDL), который связывает порты Китая с Владивостокским морским торговым портом (ВМТП, входит в FESCO). За шесть месяцев 2026 года в рамках FCDL Группа перевезла свыше 113,5 тыс. TEU, что на 72% больше, чем годом ранее.

«Росту способствовало изменение конъюнктуры международного рынка контейнерных перевозок, в результате которого часть импортных грузопотоков переориентировалась на маршруты через Дальний Восток России. FESCO своевременно адаптировала работу сервиса FCDL к новой рыночной ситуации, увеличив провозные мощности линии за счет привлечения дополнительных судов и оптимизации их работы. Это позволило обеспечить клиентов необходимой вместимостью в период роста спроса», — пояснили в компании.

Фото: FESCO