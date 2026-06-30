Контейнеровозы малой вместимости в тренде

В то время как суммарная вместимость глобального портфеля заказов на контейнеровозы достигла планки 13 млн TEU, судовладельцы все чаще предпочитают строить не мегаконтейнеровозы, а суда малой и средней вместимости, сообщает Splash со ссылкой на последние данные Alphaliner.

По оценке Alphaliner, в настоящее время глобальный портфель заказов включает 1592 судна суммарной вместимостью 12,98 млн TEU, что соответствует 38,3% действующего флота (по данным Linerlytica, эти показатели еще выше – 1630 судов, 13,28 млн TEU и 39%).

При этом, по информации Alphaliner, начиная с июля 2025 порядка 74% всех заказанных контейнеровозов – это суда вместимостью менее 6,5 тыс. TEU. Для сравнения, в предыдущий 12-месячный период с июля 2024 по июль 2025 года доля таких судов составляла менее 30%.

В постпандемийный период основной объем заказов формировали контейнеровозы классов Neo-Panamax и Megamax, что отражало стремление судовладельце сократить операционные расходы за счет увеличения вместимости и конкуренцию за долю рынка на магистральном направлении Восток – Запад.

Теперь же операторы все больше концентрируются на региональных и фидерных перевозках, которые требуют обновления стареющего тоннажа при росте объемов.

Тренд проявляется сразу в нескольких сегментах контейнеровозов. Так, по данным Alphaliner, растет объем заказов на фидерные суда вместимостью 1,2 тыс. TEU и на так называемые bangkokmax’ы вместимостью 1,8 тыс. TEU. Таких контейнеровозов за прошедший год было заказано почти 150.

Также были размещены заказы на строительство более 100 судов вместимостью порядка 3,1 тыс. TEU. Особенно же популярны контейнеровозы вместимостью 5-6,5 тыс. TEU.

Тренд на рост заказов судов малой вместимости продолжился и в 2026 году. В первом полугодии были размещены заказы на строительство 329 контейнеровозов суммарной вместимостью 1,89 млн TEU. При этом во втором квартале, судя по всему, не будет ни одного заказ на судно вместимостью свыше 16 тыс. TEU – впервые с начала 2024 года.

Однако в целом в портфеле заказов наблюдается существенный перевес в сторону судов бОльшей вместимости за счет бума заказов на мегаконтейнеровозы в 2023-2024 годах. Когда они будут сданы, суммарная вместимость судов вместимостью 18 тыс. TEU и более в глобальном контейнерном флоте удвоится.

А вот в сегменте контейнеровозов меньшей вместимости, по оценке Alphaliner, существующий портфель заказов не покрывает потребность в замене устаревшего тоннажа. Заказанные на сегодня суда вместимостью ниже 6,5 тыс. TEU не смогут заменить все действующие контейнеровозы, чей возраст приближается к 25 годам. Поэтому, считают в агентстве, следует ожидать новых заказов на строительство судов для обслуживания региональных и фидерных перевозок.

Фото: Shipspotting / Vincent de Koning