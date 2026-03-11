Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FPSO для Израиля прошла Суэцкий канал
11.03.2026

Как ситуация на Ближнем Востоке сказывается на ставках фрахта

    • Конфликт на Ближнем Востоке сказался на множестве сфер, и одним из первых отреагировал на ситуацию рынок морских контейнерных перевозок. Вскоре после начала боевых действий грузовладельцы стали получать от контейнерных линий уведомления следующего содержания:

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    «Уважаемый клиент,

    В связи с эскалацией напряженности в сфере безопасности и конфликтами в регионе Ближнего Востока, будет взиматься чрезвычайная надбавка за конфликтный риск.

    Эта мера необходима для обеспечения безопасности наших экипажей, судов и грузов на всех затронутых направлениях».

    Надбавка применяется ко всем грузам, проходящим через территории, прилегающие к Ближнему Востоку, в первую очередь через Суэцкий канал. Она распространяется не только на новые букинги, но и на уже перевозимые (но еще не прибывшие в порт назначения) грузы.

    Размер надбавки не в последнюю очередь обусловлен увеличением страховых расходов перевозчиков в связи с военными рисками. О дополнительном сборе объявили как минимум Hub Shipping, FESCO, Safetrans, OVP Shipping, New New Shipping, Shanghai Changyue Shipping, Mohill Line и M-Line.

    Размеры надбавки у различных линий отличаются. Они зависят от размера и типа контейнера, географического направления, некоторые перевозчики дифференцируют надбавки по импорту и экспорту, а также по типу букинга (груз новый или на воде).

    Так, по данным SeaNews, на китайском направлении надбавка может составлять порядка 1,5 тыс. долларов за 20-футовый контейнер, 3 тыс. – за 40-футовый сухой, 4 тыс. – за 40-футовый рефрижераторный. На индийском направлении, исходя из объявленных на сегодня надбавок, у некоторых линий цена вопроса ниже, в диапазоне 500-1500 долларов для импорта и 250-1000 долларов для экспорта, у некоторых – такая же, как и на китайском.

    Текущие базовые ставки, динамика ставок за последние 7 месяцев по более чем 28 контейнерным линиям, работающим через порты РФ на 220 зарубежных портов, а также расписания линий доступны подписчикам аналитического онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket. На данный момент в сервисе доступно последнее обновление ставок за март 2026 года.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:2SDnjdBPrM9

    Фото: видео Администрации Суэцкого канала


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.02.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 8, 202
    Ставки продолжают снижаться, но незначительно.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCIКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    06.02.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 6, 2026
    Ставки продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2026Drewryиндекс Drewry WCIФрахтовые ставки
    0
    06.03.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 10, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    04.02.2026
    Приглашаем на конференцию «ShippingRU 2026: контейнеры»
    Компания «ВИВА КОНСАЛТ» приглашает принять участие в конференции «ShippingRu 2026: контейнеры», которая состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге.
    Вива КонсалтКонтейнерные перевозкиКонференция
    0
    05.02.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 6 неделя, 2026
    Ставки опустились.
    Только для подписчиков
    2026Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    16.02.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2026
    Ставки идут вниз.
    Только для подписчиков
    2026CCFIконтейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.03.2026 Финансовые показатели CMA CGM за 2025 год
    11.03.2026 Как ситуация на Ближнем Востоке сказывается на ставках фрахта
    11.03.2026 ОСК проектирует арктический контейнеровоз
    11.03.2026 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2026
    10.03.2026 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2026
    10.03.2026 Все порты Финляндии, январь 2026
    Госрегулирование Показать всё
    10.03.2026 Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •