Как ситуация на Ближнем Востоке сказывается на ставках фрахта

Конфликт на Ближнем Востоке сказался на множестве сфер, и одним из первых отреагировал на ситуацию рынок морских контейнерных перевозок. Вскоре после начала боевых действий грузовладельцы стали получать от контейнерных линий уведомления следующего содержания:

«Уважаемый клиент,

В связи с эскалацией напряженности в сфере безопасности и конфликтами в регионе Ближнего Востока, будет взиматься чрезвычайная надбавка за конфликтный риск.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности наших экипажей, судов и грузов на всех затронутых направлениях».

Надбавка применяется ко всем грузам, проходящим через территории, прилегающие к Ближнему Востоку, в первую очередь через Суэцкий канал. Она распространяется не только на новые букинги, но и на уже перевозимые (но еще не прибывшие в порт назначения) грузы.

Размер надбавки не в последнюю очередь обусловлен увеличением страховых расходов перевозчиков в связи с военными рисками. О дополнительном сборе объявили как минимум Hub Shipping, FESCO, Safetrans, OVP Shipping, New New Shipping, Shanghai Changyue Shipping, Mohill Line и M-Line.

Размеры надбавки у различных линий отличаются. Они зависят от размера и типа контейнера, географического направления, некоторые перевозчики дифференцируют надбавки по импорту и экспорту, а также по типу букинга (груз новый или на воде).

Так, по данным SeaNews, на китайском направлении надбавка может составлять порядка 1,5 тыс. долларов за 20-футовый контейнер, 3 тыс. – за 40-футовый сухой, 4 тыс. – за 40-футовый рефрижераторный. На индийском направлении, исходя из объявленных на сегодня надбавок, у некоторых линий цена вопроса ниже, в диапазоне 500-1500 долларов для импорта и 250-1000 долларов для экспорта, у некоторых – такая же, как и на китайском.

Фото: видео Администрации Суэцкого канала