Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket

Расположение в одной закладке позволяет наглядно увидеть скрытые закономерности – так, например, благодаря расположению графиков на одной странице стало очевидно, что в последнее время количество судозаходов растет, но при этом средняя вместимость судна снижается, т.е., линии в последнее время предпочитают использовать флот меньшей вместимости. Особенно выражена эта тенденция на рейсах через порт Новороссийск.