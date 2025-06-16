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Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket
16.06.2025

Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket

    • Значительно расширен состав данных и аналитические возможности сервиса FREIGHTMarket – теперь пользователям доступны также расписания линий:

    • Добавлены данные расписания линий, которые теперь будут ежемесячно обновляться наряду с данными ставок линий. Данные содержат:

      • Все порты отхода и прибытия, даты отхода и прибытия, cutoff date по каждому порту
      • Наименование судна, номер рейса

    • В отдельной закладке сервиса «Расписание линий» (закладка №3) выведена вся аналитика по рейсам линий за доступный период времени c февраля 2025 года по настоящее время:

      • Карта рейсов
      • Полное расписание рейсов в разрезе портов захода, дат отхода и прибытия, cutoff date, наименования судна, номера рейса

      • Поиск по порту отхода / захода: теперь из всех рейсов линий можно выбрать те, ротация которых включает нужные вам порты отхода / захода, что существенно облегчает и сокращает поиск линий, работающих по нужному вам маршруту

        Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket

    • Главная страница сервиса (страница №1, Актуальные ставки линий) теперь содержит дополнительную полезную информацию по каждому из тарифов линий:

      • Количество рейсов, данные о которых есть в системе и которые совпадают с данным тарифом
      • Информацию о транзитных портах между портами погрузки и выгрузки на рейсе с данным тарифом

      • Минимальное и максимальное транзитное время между портами погрузки и выгрузки по найденным сервисам с подходящими рейсам по данному тарифу

        Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket

      • По наведению курсора мыши на нужную строчку тарифа на экран выводится полное расписание подходящих для тарифа рейсов со всей детальной информацией

        Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket

    • Аналитика по вместимости флота и сервисов линий теперь объединены в одной закладке сервиса «Вместимость сервисов и флота линий».

      • Ранее аналитика располагалась в двух отдельных закладках – «Аналитика сервисов линий» и «Аналитика флота линий».

      • Расположение в одной закладке позволяет наглядно увидеть скрытые закономерности – так, например, благодаря расположению графиков на одной странице стало очевидно, что в последнее время количество судозаходов растет, но при этом средняя вместимость судна снижается, т.е., линии в последнее время предпочитают использовать флот меньшей вместимости. Особенно выражена эта тенденция на рейсах через порт Новороссийск.

        Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket

     

    Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.

    Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

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    Фото: SeaNews


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