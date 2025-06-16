Существенно улучшен функционал сервиса FREIGHTMarket

Значительно расширен состав данных и аналитические возможности сервиса FREIGHTMarket – теперь пользователям доступны также расписания линий:
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Добавлены данные расписания линий, которые теперь будут ежемесячно обновляться наряду с данными ставок линий. Данные содержат:
- Все порты отхода и прибытия, даты отхода и прибытия, cutoff date по каждому порту
- Наименование судна, номер рейса
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В отдельной закладке сервиса «Расписание линий» (закладка №3) выведена вся аналитика по рейсам линий за доступный период времени c февраля 2025 года по настоящее время:
- Карта рейсов
- Полное расписание рейсов в разрезе портов захода, дат отхода и прибытия, cutoff date, наименования судна, номера рейса
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Поиск по порту отхода / захода: теперь из всех рейсов линий можно выбрать те, ротация которых включает нужные вам порты отхода / захода, что существенно облегчает и сокращает поиск линий, работающих по нужному вам маршруту
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Главная страница сервиса (страница №1, Актуальные ставки линий) теперь содержит дополнительную полезную информацию по каждому из тарифов линий:
- Количество рейсов, данные о которых есть в системе и которые совпадают с данным тарифом
- Информацию о транзитных портах между портами погрузки и выгрузки на рейсе с данным тарифом
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Минимальное и максимальное транзитное время между портами погрузки и выгрузки по найденным сервисам с подходящими рейсам по данному тарифу
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По наведению курсора мыши на нужную строчку тарифа на экран выводится полное расписание подходящих для тарифа рейсов со всей детальной информацией
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Аналитика по вместимости флота и сервисов линий теперь объединены в одной закладке сервиса «Вместимость сервисов и флота линий».
- Ранее аналитика располагалась в двух отдельных закладках – «Аналитика сервисов линий» и «Аналитика флота линий».
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Расположение в одной закладке позволяет наглядно увидеть скрытые закономерности – так, например, благодаря расположению графиков на одной странице стало очевидно, что в последнее время количество судозаходов растет, но при этом средняя вместимость судна снижается, т.е., линии в последнее время предпочитают использовать флот меньшей вместимости. Особенно выражена эта тенденция на рейсах через порт Новороссийск.
Сервис FREIGHTMarket доступен по подписке.
Ознакомьтесь с демоверсией сервиса и задайте вопросы по сервису Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.
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Фото: SeaNews