8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 9

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в первой половине мая текущего года ставки на контейнеры, отправленные в составе прямых контейнерных поездов из Китая в Россию, достигли максимума с января 2025 года и выросли до $6,5-7,5 тыс. за FEU, ожидается, что ставки выйдут на уровень 8 тыс. долларов. По статистике РЖД за январь-апрель этого импортные железнодорожные контейнерные перевозки в сообщении с Китаем прибавили 12,9% к показателю прошлого года. Мы попросили ряд участников рынка рассказать, подтвердился ли прогноз роста ставок до 8 тыс. долларов и каковы дальнейшие перспективы развития ситуации на рынке. Сегодня на вопросы SeaNews отвечает Игорь Шипулин, директор направления комплексных логистических решений Delko.

Подтвердился ли прогноз о $8 тыс. за FEU к началу июня или рынок вышел на плато?

Да, к концу мая рынок фактически вышел на те уровни, которые прогнозировались ранее. Прямые контейнерные поезда продолжают разгонять цены.Ставки вплотную приблизились к отметке $8 тыс. за FEU, и пока говорить о смене тенденции рано. Спрос на перевозки из Китая остается высоким, а возможности инфраструктуры не безграничны. Поэтому свободные мощности быстро выбираются, и это отражается на стоимости перевозки. Летом ситуация может стать спокойнее, но пока речь, скорее, идет о закреплении ставок на текущем уровне, чем об их снижении.

Рис. 1. Динамика средневзвешенной стоимости доставки контейнера (ЦЦИ, Шанхай — Москва)

Какие факторы сейчас влияют на ставки в большей степени?

В первую очередь это устойчивый спрос на импорт из Китая. Рост товарооборота между Россией и Китаем поддерживает высокий уровень загрузки сервисов, что, безусловно, влияет на ставки.

Кроме того, из-за сохраняющихся геополитических рисков часть грузов переходит с морских сервисов на железную дорогу, которая рассматривается как более конкурентоспособный способ доставки по скорости и предсказуемости, особенно для высокомаржинальных и срочных грузов. Когда количество желающих перевезти груз растет быстрее, чем доступные возможности перевозки, ставки неизбежно идут вверх.

Влияют и более прикладные вещи: пропускная способность погранпереходов, наличие контейнеров и подвижного состава, а также стоимость оборудования на китайском рынке. По имеющейся информации, аренда контейнеров в Китае за последние месяцы выросла примерно на 20%, что не могло не сказаться на стоимости перевозок.

Все это приводит к ситуации, когда рынок очень быстро реагирует на любые изменения, и ставки могут пересматриваться буквально каждые несколько дней.

Увеличивается ли дисбаланс между импортом и экспортом в контейнерном сообщении Россия – Китай?

Да, дисбаланс усиливается. Импортные грузопотоки продолжают расти быстрее экспортных. Российские данные показывают увеличение импортных контейнерных перевозок из Китая в январе-апреле на 12,8-12,9% год к году при относительно стабильном или меньшем росте экспорта. Это связано в первую очередь с тем, что значительная часть российского экспорта приходится на сырьевые грузы, которые не всегда перевозятся в контейнерах.

Рис. 2. Рост импортных контейнерных перевозок из Китая в Россию по железной дороге (январь-апрель)

Из-за хронического торгового дисбаланса в России продолжают скапливаться избыточные порожние контейнеры, стоимость их возврата растет. Это дополнительные расходы для участников перевозочного процесса, которые в конечном итоге отражаются и на стоимости импортной логистики.

Рис. 3. Дисбаланс контейнерных потоков: импорт из Китая vs экспорт из России (2024-2026)

Как изменение ставок влияет на рынок сегодня?

Рост ставок до уровней, близких к $8 тыс. за FEU, безусловно, приводит к увеличению логистической составляющей в себестоимости импортируемых товаров. Многие грузовладельцы пересматривают маршруты и оценивают альтернативные варианты доставки, например море плюс внутрироссийская логистика.

Вместе с тем динамика объемов импортных контейнерных перевозок показывает, что рынок пока способен работать в условиях более высоких транспортных расходов. Для операторов и логистических компаний текущая ситуация создает дополнительные возможности, но одновременно повышает требования к качеству планирования перевозок и управлению контейнерным парком. Поэтому растет спрос на профессиональные мультимодальные решения, которые позволяют комбинировать прямой ж/д с морем, авто и оптимизировать возврат порожних контейнеров.

Какие сценарии наиболее вероятны на июнь-август: коррекция, стабилизация или дальнейший рост?

На данный момент наиболее вероятно сохранение ставок вблизи нынешних значений.

Летние месяцы обычно проходят спокойнее осени, что может ограничить дальнейший рост ставок. Кроме того, часть грузов может вернуться на морские маршруты при продолжении снижения стоимости морских перевозок.

В то же время предпосылок для заметного изменения ситуации пока не видно. Спрос на импорт остается высоким, дисбаланс между импортом и экспортом сохраняется, а развитие инфраструктуры не приводит к мгновенному снятию всех существующих ограничений.

Фото: Delko, РЖД

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