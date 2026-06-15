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Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2025: минус 3%
15.06.2026

8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 5

    • По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в первой половине мая текущего года ставки на контейнеры, отправленные в составе прямых контейнерных поездов из Китая в Россию, достигли максимума с января 2025 года и выросли до $6,5-7,5 тыс. за FEU, ожидается, что ставки выйдут на уровень 8 тыс. долларов. По статистике РЖД за январь-апрель этого импортные железнодорожные контейнерные перевозки в сообщении с Китаем прибавили 12,9% к показателю прошлого года. Мы попросили ряд участников рынка рассказать, подтвердился ли прогноз роста ставок до 8 тыс. долларов и каковы дальнейшие перспективы развития ситуации на рынке. Сегодня на вопросы SeaNews отвечает Александра Петрович, директор компании «Градалогистик».

    Подтвердился ли к началу июня прогноз о росте ставок до $8 тыс. за FEU на железнодорожных маршрутах из Китая в Москву, или рынок уже вышел на плато?

    8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее - 5Мы опираемся на наших партнеров – собственников платформ. Именно они дают платформы под контейнеры, и от их решений напрямую зависит доступность подвижного состава и уровень ставок. Повышение ставок началось еще в феврале и продолжается до сих пор, но рынок остается малопредсказуемым.

    С учетом того, что операторы платформ в 2025 году работали в минус, например, из-за отстоев платформ на территории Беларуси, текущий рост является во многом восстановительным.

    Таким образом, однозначно подтвердить выход ставок на уровень $8 тыс. за FEU мы не можем. Рынок приблизился к этим значениям, но, скорее, колеблется вблизи них, не пробивая психологическую отметку, и остается волатильным. Четкого плато пока не наблюдается.

    Какие факторы сейчас влияют на ставки в большей степени?

    • В наибольшей степени сейчас на ставки влияют следующие факторы:
    • дисбаланс импортных и экспортных потоков,
    • снижение загрузки сети РЖД и лимитирование заявок,
    • рост экспортных перевозок, дорогие деньги (высокая стоимость кредитования),
    • рост ставок аренды подвижного состава – платформ,
    • Ближневосточный кризис.

    Увеличивается ли дисбаланс между импортом и экспортом в контейнерном сообщении Россия—Китай?

    Дисбаланс сохраняется, но не является единственной причиной роста ставок.

    Как изменение ставок влияет на рынок сегодня?

    Собственники ожидают дальнейшего роста, экспедиторы и грузовладельцы испытывают давление. Растет объем перевозок контейнеров в полувагонах, особенно в направлении Дальнего Востока. На наш взгляд, это вполне рабочее решение. К тому же наши партнеры уже освоили технологию перегрузки контейнеров из полувагонов на фитинговые платформы, что позволяет избегать порожних пробегов.

    Какие сценарии рынка Вы считаете наиболее вероятными на июнь—август: коррекция после насыщения спроса, стабилизация на высоком уровне или дальнейший рост в преддверии высокого сезона?

    Наиболее вероятна стабилизация на высоком уровне – $7-8 тыс. за FEU.

    Фото: Градалогистик, РЖД

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

     


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