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Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2023 года: перевозка автомобилей выросла в 1,5 раза
09.06.2026

Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2026

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам первых 5 месяцев 2026 года составили 3 млн 249,8 тыс. TEU, на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1,2 млн TEU – на 3,5% меньше, чем годом ранее, в импорте – 815 тыс. TEU (+17,5%), в экспорте – 737,9 тыс. TEU (-1,8%).

    По информации компании, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 2 млн 349,7 тыс. TEU – на 4% больше, чем годом ранее, в том числе в импортном сообщении – 727,5 тыс. TEU (+17,7%), в экспортном – 701,4 тыс. TEU (-1,8%).

    В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 34 млн тонн, на 0,6% больше, чем в январе-апреле 2025 года.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах цветной руды и серного сырья – на 37,5% до 16,3 тыс. TEU, промышленных товаров (+27,8% до 206 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (+27,8% до 163,7 тыс. TEU) и зерна (+33,8% до 82,1 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках цветных металлов (+8,8% до 74,7 тыс. TEU), химикатов и соды (+6% до 363,1 тыс. TEU), черных металлов (+4,5% до 94,1 тыс. TEU), метизов (+16,1% до 203,7 тыс. TEU), картофеля, овощей и фруктов (+13,7% до 5,4 тыс. TEU).

    Увеличились перевозки в контейнерах машин, станков и двигателей – на 14,3% до 162,5 тыс. TEU, нефтяных грузов (+14,4% до 42,4 тыс. TEU), остальных и сборных грузов остались (+0,6% до 66 тыс. TEU), остальных и сборных грузов (+2,5% до 82,6 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок лесных грузов – на 20,8% до 198,9 тыс. TEU, строительных грузов – на 14,4% до 63,5 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 12,9% 173,4 тыс. TEU, рыбы – на 12,2% до 13 тыс. TEU

    Перевозки в контейнерах бумаги сократились на 3% до 155,3 тыс. TEU, продуктов перемола – на 0,4% до 19,6 тыс. TEU, мяса и масла животных – на 0,1% до 10,8 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 4,2% до 137,8 тыс. TEU.

    В мае во всех видах сообщения, по данным РЖД, было перевезено 692,2 тыс. TEU (груженых и порожних), на 9,9% больше, чем годом ранее, и на 6,1% больше, чем в предыдущем месяце.

    Фото: РЖД


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