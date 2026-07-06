Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый прямой поезд из Китая на ТЛЦ «Южный порт»
06.07.2026

Назначения в РЖД

    • Назначения в РЖДНа должность начальника департамента информатизации РЖД назначен Александр Мискарян, сообщили РЖД в своем макс-канале.

    А.Мискарян более 12 лет работает в железнодорожной отрасли на руководящих должностях. В 2019 году возглавил «РЖД-Технологии» – проектный офис цифровой трансформации, головную компанию цифрового субхолдинга РЖД. С ноября 2025 года занимал пост заместителя начальника департамента информатизации РЖД.

    В новой должности А.Мискарян сфокусируется на развитии цифровых технологий компании, обеспечении устойчивости ключевых бизнес-процессов, завершении перехода на отечественные технологические решения и подготовке цифровой инфраструктуры к внедрению технологий искусственного интеллекта.Назначения в РЖД

    Ранее занимавший пост начальника департамента информатизации РЖД Кирилл Семион возглавит Главный вычислительный центр РЖД. В новой должности он сконцентрируется на консолидации управления цифровой инфраструктурой и обеспечении сквозного развития ИТ-ландшафта компании в рамках единой архитектурной и эксплуатационной модели.

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.07.2026
    В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    В ходе встречи руководителей железных дорог России, Азербайджана и Ирана
    АзербайджанИранМТК "Север-Юг"РЖД
    0
    19.02.2026
    РЖД протестировали контрейлерный маршрут с Северо-Запада на Дальний Восток
    Планируется сделать отправки регулярными
    Контрейлерные перевозкиРЖДФГКШушары
    0
    25.06.2026
    Первая женщина-машинист грузового локомотива
    Допуск к самостоятельной работе она получит после прохождения практики.
    Женщина на бортуКадрымашинистРЖД
    0
    16.06.2026
    Погрузка угля РЖД, май 2026
    В направлении портов отправлено 15,4 млн тонн.
    КузбассразрезугольПогрузкаРЖД
    0
    02.04.2026
    Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил начальника Приволжского таможенного управления.
    НазначенияПриволжское таможенное управлениеТаможняФТС
    0
    21.04.2026
    Кадровые изменения в администрациях бассейнов внутренних водных путей
    Назначения в руководстве Канала имени Москвы, Енисейского государственного бассейнового управления и Волго-Балта
    Внутренние водные путиНазначенияРосморречфлот
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.07.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 27, 2026
    03.07.2026 Прямой жд сервис Китай – Средняя Азия
    03.07.2026 Самый большой контейнеровоз под французским флагом получил имя
    03.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 снизился на 69,1%
    02.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    06.07.2026 Таможня пресекла контрабанду черепах
    03.07.2026 В Москве обсудили развитие западного маршрута МТК «Север – Юг»
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •