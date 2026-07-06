Назначения в РЖД

На должность начальника департамента информатизации РЖД назначен Александр Мискарян, сообщили РЖД в своем макс-канале.

А.Мискарян более 12 лет работает в железнодорожной отрасли на руководящих должностях. В 2019 году возглавил «РЖД-Технологии» – проектный офис цифровой трансформации, головную компанию цифрового субхолдинга РЖД. С ноября 2025 года занимал пост заместителя начальника департамента информатизации РЖД.

В новой должности А.Мискарян сфокусируется на развитии цифровых технологий компании, обеспечении устойчивости ключевых бизнес-процессов, завершении перехода на отечественные технологические решения и подготовке цифровой инфраструктуры к внедрению технологий искусственного интеллекта.

Ранее занимавший пост начальника департамента информатизации РЖД Кирилл Семион возглавит Главный вычислительный центр РЖД. В новой должности он сконцентрируется на консолидации управления цифровой инфраструктурой и обеспечении сквозного развития ИТ-ландшафта компании в рамках единой архитектурной и эксплуатационной модели.

Фото: РЖД