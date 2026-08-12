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12.08.2026

Перевозки зерна по жд, июль 2026

    • С января по июль на сети РЖД погружено более 19,2 млн тонн зерна, на 53,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    В июле по сети РЖД было отправлено 2,1 млн тонн зерна, что на 37% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

    158 тыс. тонн из этого объема отгружено в контейнерах (10,5 тыс. TEU, рост в 1,9 раза).

    На экспорт отправлено 1,5 млн тонн зерна (рост в 1,8 раза), в том числе в направлении портов – 992 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

    Наибольший объём (936 тыс. тонн, рост в 1,8 раза) отгружен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада отправлено 11 тыс. тонн (-48%), в адрес портов Дальнего Востока – 45 тыс. тонн (рост в 5 раз).

    Через сухопутные пункты пропуска в мае на экспорт отправлено 512 тыс. тонн (рост в 1,7 раза).

    Для потребителей внутри страны за июнь перевезено 628 тыс. тонн (-9,3%).

    Лидерами по объёму погрузки зерна в июне стали Ставропольский край с 298 тыс. тонн (+30,9%), Волгоградская область (244 тыс. тонн, рост в 2,9 раза) и Ростовская область (220 тыс. тонн, рост в 3,7 раза).

    Как отмечают в РЖД, росту погрузки способствует активное предъявление зерна нового урожая, эффективное взаимодействие участников перевозочного процесса, а также специальные тарифные условия. С 1 июля по 30 сентября этого года действует скидка 11,5% на экспортные отправки зерна на короткие расстояния (до 800 км) из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.

    Фото: РЖД


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