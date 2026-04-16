Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 16 неделя, 2026
16.04.2026

    • На 16 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта продолжают снижаться. По данным брокерской компании Sea Lines, стоимость перевозки 3 тыс. тонн дедвейтного груза из Азова на порты Мраморного моря упали до 43 долларов за тонну.

    В Sea Lines отмечают, что турецкие покупатели проявляют сдержанный интерес и продолжают оказывать давление на цены.

    Речные отправки также пока не перешли в активную фазу: большинство фрахтователей просчитывают отправки на май-июнь.

    На 16 неделе вновь обнулены экспортные пошлины на ячмень и кукурузу, а ставка на пшеницу снижена на 41,4% — до 329 руб. за тонну.

    По данным Sea Lines, на 16 неделе фрахтовые ставки на перевозку пшеницы на направлении Азов – Черное море резко уменьшились и находятся на уровне $41 за тонну. Ставки на направлении Азов – Мраморное море снизились до $43 за тонну, из Азова на Мерсин – до $64 за тонну. Ставки на направлении Азов – Египет составляют $66 за тонну, ниже, чем неделей ранее.

    Ставки из Ростова с терминалов за мостом на $1 выше, с терминалов перед мостом – такие же, как из Азова, из Ейска и Таганрога – на $1 ниже.

    На 16 неделе в Каспийском регионе ставки фрахта относительно прошлой недели также опустились.

    По данным Sea Lines, ставки на перевозку кукурузы судами дедвейтом 3 тыс. тонн на порты Ирана из Актау находятся на уровне $28 за тонну, из Махачкалы — $32. Ставки на перевозку кукурузы из Астрахани составляют $37.

    Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: Махачкалинский морской торговый порт


    • Добавить комментарий

  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •