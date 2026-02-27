Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 26,8%

В январе 2026 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 26,8% относительно показателя января 2025 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 72,5% всех грузов, уменьшился относительно показателя аналогичного месяца 2025 года на 24,2%. В каботаже было перевалено на 37,6% меньше, чем годом ранее. Импорт снизился на 26,6%, транзит – на 32,6%.

В январе 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 24%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна чуть более 50% приходилось на нефтеналивные грузы. В январе 2026 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 34,8% и 16% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 17,3%, на уголь и кокс – 10,3%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 2,2 раза. Рыбы и рыбопродуктов было обработано на 90,8% больше, чем в январе 2025 года, оборот руды увеличился на 56,4%.

Наиболее значительно, на 68,3% снизилась перевалка сжиженного газа. Пищевых грузов перевалили на 64,8% меньше, чем в январе 2025 года, химических грузов – на 53,4%.

В январе 2026 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 66,3%, доля порта Тамань была равна 12%, Туапсе – 7,4%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi