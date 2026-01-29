Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
29.01.2026

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%

    • В декабре 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 12,8% относительно показателя декабря прошлого года.

    Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 11,4%, каботаж – на 6,6%. В экспорте было перевалено на 22,6% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос на 18,9%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года соответствовала 44,4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 11,5% меньше, чем в декабре 2024 года. Из общего объема груженых 7,1% приходилось на рефконтейнеры, 92,9% – на сухие.

    59,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 19,7% – в экспорте, 18,2% – в каботаже и 2,5% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 17,7%.

    В декабре 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 64,3%, Восточный обработал 19%, на Корсаков приходилось 6,3%.

    Новости по теме
    19.01.2026
    Все порты Финляндии, 11 месяцев 2025
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 11 месяцев 2025 года составил 1,3 млн TEU.
    2025КонтейнерооборотФинляндия
    0
    19.01.2026
    Товарооборот Россия – Сербия в январе-ноябре 2025 года
    Товарооборот снизился на 4,8%.
    2025Внешняя торговляСербияТоварооборот
    0
    20.01.2026
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
    Импорт сократился на 9,8%, экспорт – на 14,7%.
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    21.01.2026
    Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год
    Динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов выше рынка
    2025Глобал ПортсКонтейнерооборот
    0
    28.01.2026
    Пиратская сводка за 2025 год
    Число нападений на суда выросло.
    2025IMBПираты
    0
    21.01.2026
    Грузооборот российских портов в декабре 2025 вырос на 5,1%
    Экспорт увеличился на 7,1%.
    2025ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.01.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%
    28.01.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    26.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%
    26.01.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2026
    23.01.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
    23.01.2026 Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    Госрегулирование Показать всё
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    15.01.2026 Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область
    12.01.2026 Продлен упрощённый порядок ввоза отдельных видов электронных устройств
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
