Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2025 снизился на 12,8%

В декабре 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 12,8% относительно показателя декабря прошлого года.

Согласно имеющимся официальным данным, импорт сократился на 11,4%, каботаж – на 6,6%. В экспорте было перевалено на 22,6% меньше, чем годом ранее. Транзит вырос на 18,9%.

Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года соответствовала 44,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 11,5% меньше, чем в декабре 2024 года. Из общего объема груженых 7,1% приходилось на рефконтейнеры, 92,9% – на сухие.

59,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 19,7% – в экспорте, 18,2% – в каботаже и 2,5% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров сократилась на 17,7%.

В декабре 2025 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 64,3%, Восточный обработал 19%, на Корсаков приходилось 6,3%.

