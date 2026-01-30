Информационно-аналитическое агентство
Жд перевозки рыбы из Приморского края
30.01.2026

Жд перевозки рыбы из Приморского края

    • «Российские железные дороги» поделились статистикой перевозки рыбы. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, в декабре 2025 года по железной дороге из Приморского края отправлено более 51 тыс. тонн рыбной продукции, на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Контейнерные перевозки морепродуктов составили 2,2 тыс. TEU (+10,9%). В контейнерах перевезено 34,3 тыс. тонн груза (+11,7%).

    В целом за 2025 год из Приморья отправлено 687,7 тыс. тонн рыбной продукции.

    Основные объёмы рыбы идут в европейскую часть страны.

    Фото: РЖД


