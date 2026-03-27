Перевозки по жд со странами ШОС растут

Объем перевозок РЖД в сообщении со странами ШОС в 2025 году составил 326 млн тонн, на 1,3% больше, чем в 2024, и в 1,5 раза больше, чем 5 лет назад. Как сообщают Российские железные дороги в своем телеграм-канале, такие данные привел, выступая на VI Встрече руководителей железных дорог стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, руководитель РЖД Олег Белозёров.

По его данным, сейчас 62% всех международных перевозок РЖД осуществляется в сообщении со странами ШОС. Наибольшие объемы перевозок по итогам 2025 год были:

с Китаем – почти 187 млн тонн в 2025 году (рост в 2 раза за 5 лет),

с Казахстаном – 65 млн тонн (+2% к 2024 году),

с Беларусью – 42 млн тонн (рост в 1,6 раза за 5 лет),

с Индией – 16 млн тонн (рост в 1,8 раза за 5 лет),

с Кыргызстаном – 3,8 млн тонн (рост в 1,4 раза больше за 5 лет).

«Чтобы поддержать эту динамику, считаю приоритетным развитие железнодорожных коридоров. Это основа межрегиональной связанности и конкурентоспособности наших экономик», – сказал О.Белозёров.

К следующей встрече новая рабочая группа по исследованиям в области железнодорожного транспорта должна подготовить «стратегический форсайт – документ, который определит сценарии развития железнодорожного транспорта в странах ШОС».

