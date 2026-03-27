Перевозки по жд со странами ШОС растут

    • Объем перевозок РЖД в сообщении со странами ШОС в 2025 году составил 326 млн тонн, на 1,3% больше, чем в 2024, и в 1,5 раза больше, чем 5 лет назад. Как сообщают Российские железные дороги в своем телеграм-канале, такие данные привел, выступая на VI Встрече руководителей железных дорог стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, руководитель РЖД Олег Белозёров.

    По его данным, сейчас 62% всех международных перевозок РЖД осуществляется в сообщении со странами ШОС. Наибольшие объемы перевозок по итогам 2025 год были:

    • с Китаем – почти 187 млн тонн в 2025 году (рост в 2 раза за 5 лет),
    • с Казахстаном – 65 млн тонн (+2% к 2024 году),
    • с Беларусью – 42 млн тонн (рост в 1,6 раза за 5 лет),
    • с Индией – 16 млн тонн (рост в 1,8 раза за 5 лет),
    • с Кыргызстаном – 3,8 млн тонн (рост в 1,4 раза больше за 5 лет).

    «Чтобы поддержать эту динамику, считаю приоритетным развитие железнодорожных коридоров. Это основа межрегиональной связанности и конкурентоспособности наших экономик», – сказал О.Белозёров.

    К следующей встрече новая рабочая группа по исследованиям в области железнодорожного транспорта должна подготовить «стратегический форсайт – документ, который определит сценарии развития железнодорожного транспорта в странах ШОС».

    Новости по теме
    10.02.2026
    Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 445,6 тыс. TEU.
    2026Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    17.02.2026
    Перевозки зерна по жд, январь 2026
    В январе 2026 года по сети РЖД было отправлено почти 2,9 млн тонн зерна.
    ЗерноПогрузкаРЖД
    0
    06.03.2026
    Первый контейнерный поезд из 142 условных вагонов из Тобольска
    И далее в Китай
    длинносоставный поездКонтейнерный поездРЖДТобольск
    0
    20.03.2026
    Погрузка на экспорт по жд железной руды, 2 месяца 2026
    В январе-феврале 2026 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 20,9%.
    Железная рудаПогрузкаРЖД
    0
    21.01.2026
    Новый грузовой двор на станции Наугольный
    После завершения строительства он сможет принимать контейнерные поезда.
    Грузовой дворИнфраструктураМосковская областьРЖД
    0
    27.01.2026
    Экспортные перевозки удобрений по жд, итоги 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 2025 года выросли на 14,4%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0


