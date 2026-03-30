Связка между БАМом и Транссибом переходит на электричество

РЖД электрифицируют рокаду, соединяющую БАМ и Транссиб, сообщила компания в своем макс-канале. К системе внешнего электроснабжения подключена тяговая подстанция Литовко в Хабаровском крае. Ввод в эксплуатацию запланирован после завершения пусконаладочных работ.

До конца года также планируется построить пункт для обслуживания контактной сети на станции Литовко.

Тяговая подстанция Литовко стала пятым энергообъектом, который подключили к внешним сетям на участке Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре.

На сегодня в рамках электрификации рокады установлено больше 10 тыс. опор контактной сети, смонтировано 158 км контактного провода, уложено 2,2 тыс. км сетей связи, сигнализации и автоблокировки.

Использование электрической тяги улучшит логистику между Транссибом и БАМом, позволит водить тяжеловесные поезда в направлении тихоокеанских портов Татарского пролива, отметили в РЖД.

