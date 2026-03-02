Информационно-аналитическое агентство
Завершены основные работы второго этапа реконструкции станции Сковородино
02.03.2026

Грузы РЖД, 2 месяца 2026: снижение на 5,8%

    • По итогам первых 2 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 5,8% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составила 173,5 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций сохраняется отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 52,9 млн тонн – на 6,7% меньше, чем за январь-февраль 2025 года.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 0,9% до 32,8 млн тонн.

    Погрузка строительных грузов сократилась на 0,7% до 11,4 млн тонн, черных металлов – на 14% до 7,7 млн тонн, лома черных металлов – на 39,9% до 580,6 тыс. тонн, цемента – на 24,7% до 1,7 млн тонн, лесных грузов – на 10,8% до 3,9 млн тонн.

    Объем химикатов и соды снизился на 4,7% до 3,2 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 10,6% до 3,6 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 1,7% до 2,6 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 3,1% до 17,6 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды увеличилась незначительно на 0,1% до 16,8 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 0,3% до 12 млн тонн.

    Существенно выросли отправки по железной дороге зерна – на 44,6% до 5,4 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД в феврале 2026 года составила 84,2 млн тонн, на 3,2% меньше, чем в феврале прошлого года и на 5,7% меньше, чем в январе этого года.

    Основное влияние на показатели погрузки оказывает снижение объема предъявления массовых грузов из-за спада активности в ряде отраслей, прежде всего угольной, металлургии и строительной, отмечают в РЖД. Снижение отгрузки нефтяных грузов в компании объясняют ремонтами на НПЗ (-0,9% в феврале).

    При этом в условиях хорошей рыночной конъюнктуры продолжается рост объемов вывоза зерна урожая 2025 года и удобрений. Кроме того, стабильно растут экспортные перевозки грузов в восточном направлении – на 6,9%, до 27,8 млн тонн в январе-феврале, в том числе удобрений (+63,1%), железной руды (+17%) и зерна (+69,8%).

    Рост погрузки в феврале произошел на Забайкальской (+12,7%), Восточно-Сибирской (+4,6%), Юго-Восточной (+2,9%), Северо-Кавказской (+2,5%), Куйбышевской (+2,1%), Дальневосточной (+1,5%) и Южно-Уральской (+0,8%) железных дорогах.

    Грузооборот в январе-феврале 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8% и составил 381,9 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 8,7% и составил 473,3 млрд т/км.

    Грузооборот за февраль 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% и составил 186,8 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,4% и составил 230 млрд т/км.

    Фото: РЖД


