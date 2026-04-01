Стратегия цифровизации от IMO

Комитет по упрощению формальностей Международной морской организации (FAL) на своей 50-й сессии, проходившей с 23 по 27 марта 2026 года, одобрил глобальную стратегию IMO по цифровизации в морской отрасли, сообщили SeaNews в организации.

Стратегия должна быть интегрирована в Стратегический план IMO, внедрение цифровизации планируется во всех органах и процессах организации, включая взаимодействие с морскими администрациями, судоходной отраслью и моряками.

Целью является повышение эффективности и снижение административной нагрузки за счет упрощения обмена, верификации и обновления удостоверений личности членов экипажа и пассажиров, сертификатов на суда, а также использование данных для повышения безопасности мореплавания, снижения влияния судоходства на экологию и противостояния киберугрозам.

Одобренная комитетом по упрощению формальностей Стратегия будет направлена для рассмотрения и обсуждения в другие комитеты IMO – юридический, по защите морской среды и по безопасности на море, после чего представлена для принятия на 35-й сессии Ассамблеи IMO в 2027 году.

Также комитет по упрощению формальностей одобрил дополнения к Приложению к Конвенции FAL 1965 года, обязывающие государства-члены IMO применять меры кибербезопасности для защиты морских «единых окон». Дополнения будут представлены для одобрения на следующей сессии комитета в 2027 году. Ожидается, что новые требования по обеспечению кибербезопасности «морских окон» с 1 января 2029 года.

