Ключевые цифровые тренды и как они меняют логистику в России

О том, какие тенденции действуют в сфере цифровизации логистики и как они упрощают – и чем усложняют жизнь участников рынка, рассказывает Михаил Дьяконов, учредитель и CEO логистической компании «Фрэйт Логистик Групп».

Использование цифровых технологий в логистике – достаточно давний и поступательно развивающийся тренд. Цифровизация позволяет оптимизировать маршруты доставки грузов, эксплуатацию транспортных средств, улучшить клиентский сервис, прогнозировать спрос и эффективно управлять складскими запасами. То есть, по сути, технологии влияют на все грани логистической деятельности, к тому же делая процессы понятными и прозрачными для всех их участников.

Например, использование логистических платформ позволяет грузовладельцам и перевозчикам быстро находить друг друга, а электронный документооборот – обмениваться документами без задержек и проволочек. Также перевозчики могут предоставлять необходимую информацию о движении грузов клиентам через личные кабинеты и делиться документами (накладными, счетами и т.п.), что улучшает клиентский сервис и снижает нагрузку на сотрудников компании-перевозчика.

Более того, электронный документооборот значительно снижает временные и финансовые издержки. Так, переход на электронные накладные сокращает цикл обработки документов с 3-5 дней до нескольких часов. При этом не стоит забывать, что подготовка одного пакета документов на бумажном носителе обходится в 300-800 рублей, учитывая печати, рабочее время сотрудников и курьерскую доставку. Очевидно, электронные документы стоят дешевле, и при выполнении компанией 500 и более рейсов в месяц экономия становится очень существенной.

По поводу основных технологических трендов можно сказать следующее:

Цифровые экспедиторы (платформы типа «Умной логистики» и ATI.SU) помогают грузовладельцам оперативно находить транспорт под свои нужды, а перевозчикам подбирать грузы по интересующим их направлениям. В среднем время поиска перевозчика снижается с 4-8 часов до 30-40 минут. Вместе с тем и загрузка автопарков компаний, перешедших на цифровые платформы, возрастает на 15-20%.

Автоматизация управления автопарками (TMS-системы) дает существенную экономию на топливе (10-15%) и снижает порожний пробег (на 20-25%) за счет оптимизации менеджмента и маршрутов.

Беспилотный транспорт – интересная технология, но явно не то, что станет повсеместным уже завтра. Сейчас беспилотная техника эксплуатируется в тестовом режиме некоторыми крупными перевозчиками. Конечно, в перспективе технология решает проблему дефицита водителей (сейчас их нехватка в отрасли доходит до 30%), увеличивает скорость доставки и положительно влияет на оборачиваемость транспорта. Обратная сторона – огромные инвестиции с очень далеким горизонтом окупаемости. В контексте текущей сложной экономической ситуации даже большие игроки сворачивают инвестиции в подобные проекты, поэтому реальный горизонт массового появления беспилотных грузовиков – уже после 2030 года.

Блокчейн позволяет исключить фальсификацию документов, однако переход на эту технологию должны осуществить все участники операций, что пока вряд ли возможно: на сегодня дело ограничивается единичными пилотными проектами.

Из некоторых специфических моментов российского рынка: электронные перевозочные документы (ЭПД) пока воспринимаются в большей степени как механизм контроля со стороны государства, а не инструмент оптимизации логистики. Дело в том, что на рынке еще нет четкого понимания работы этой системы после планируемого на сентябрь 2026 запуска. Кроме того, небольшим компаниям придется вкладывать дополнительные ресурсы для перехода на новую систему или вовсе покидать рынок.

В любом случае, процесс цифровизации отрасли идет постоянно, приспосабливаясь к текущим реалиям. Компании, использующие современные цифровые технологии, становятся более эффективными, конкурентоспособными и постепенно вытесняют менее эффективные компании с рынка. Это и есть главное преимущество внедрения новых технологий.

Что касается рисков, то они кроются в окупаемости инноваций: инвестиции могут попросту не оправдать себя. Потому в основном внедряются относительно простые решения, позволяющие автоматизировать обычные операции – такие, как обработка заявок, подбор перевозчиков, оформление товаросопроводительных документов и TMS-системы. К примеру, в последнем случае окупаемость достаточно быстрая: 12-18 месяцев при автопарке от 20 машин и выше, при этом положительные эффекты от внедрения начинают проявляться практически сразу. Именно в таком фарватере и происходит сегодня цифровизация логистики.

Фото: Фрэйт Логистик Групп

