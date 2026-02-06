Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет совершил первый полет
06.02.2026

Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет совершил первый полет

    • Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет YH-1000S, первый в своем роде в мире, совершил свой первый полет в городе Чунцин, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на разработчика.

    По данным 11-го НИИ Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), YH-1000S оснащен гибридной силовой установкой высокой мощности, разработанной совместно с производителем транспортных средств на новых источниках энергии. Новинка характеризуется укороченной взлетно-посадочной дистанцией, увеличенной грузоподъемностью и расширенной дальностью полета по сравнению со своим предшественником YH-1000, который совершил свой первый полет в мае прошлого года.

    При разработке этого крупногабаритного транспортного беспилотника были учтены потребности потенциальных клиентов на мировых рынках. Он может использоваться в различных сферах, таких как международная логистика и транспортировка, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий стихийных бедствий, искусственное воздействие на погоду, мониторинг морской среды и регулирование морских дел, сообщили в институте.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2026
    Грузовые поезда из Китая в Баку
    Через Транскаспийский международный транспортный коридор
    АзербайджанБакуЖелезная дорогаКитай
    0
    13.01.2026
    Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    На терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги
    ЕвросибКитайКонтейнерный поездМосковский регион
    0
    13.01.2026
    100 тонн королевских крабов
    Доставило российское судно на восток Китая
    КитайКрабыМорепродуктыРыбаки
    0
    04.02.2026
    О китайско-казахстанских логистических проектах
    Итоги реализации некоторых ключевых китайско-казахстанских проектов в сфере логистики
    КазахстанКитайлогистический проект
    0
    04.02.2026
    Российские товары на китайский Новый год
    Пользуются повышенным спросом
    Внешняя торговляКитайРоссийские товары
    0
    05.02.2026
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2025
    Вырос на 3,7%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.02.2026 Новое судно на линии FESCO Indian Line West
    04.02.2026 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги 2025
    04.02.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 снизился на 66,9%
    04.02.2026 Рекордный контейнерооборот в Гетеборге
    03.02.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    03.02.2026 Maersk пойдет в Красное море вместе с Hapag-Lloyd
    Госрегулирование Показать всё
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    26.01.2026 ФТС предупредила о возможных затруднениях
    23.01.2026 Подготовлен проект закона о беспилотном транспорте
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •