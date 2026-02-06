Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет совершил первый полет

Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет YH-1000S, первый в своем роде в мире, совершил свой первый полет в городе Чунцин, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на разработчика.

По данным 11-го НИИ Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), YH-1000S оснащен гибридной силовой установкой высокой мощности, разработанной совместно с производителем транспортных средств на новых источниках энергии. Новинка характеризуется укороченной взлетно-посадочной дистанцией, увеличенной грузоподъемностью и расширенной дальностью полета по сравнению со своим предшественником YH-1000, который совершил свой первый полет в мае прошлого года.

При разработке этого крупногабаритного транспортного беспилотника были учтены потребности потенциальных клиентов на мировых рынках. Он может использоваться в различных сферах, таких как международная логистика и транспортировка, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий стихийных бедствий, искусственное воздействие на погоду, мониторинг морской среды и регулирование морских дел, сообщили в институте.

Фото: Xinhua