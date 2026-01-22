Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») разработал и запатентовал силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах, который заменяет устаревшую деревянную сепарацию на более технологичную систему с использованием современных растяжек, сообщили SeaNews в Группе.

Силовой плинтус представляет собой стальную конструкцию из двух профильных труб с отверстиями для крепления к увязочным устройствам контейнера и установки текстильных строп. Он монтируется в углах контейнера, упирается в них и фиксируется к нижним петлям, перераспределяя нагрузку на углы, а не только на петли. Это повышает допустимую нагрузку на точку крепления до 4, 6 или 8 тонн в зависимости от потребностей клиентов. В текущей конфигурации достигнут показатель в 4 тонны на одну петлю. Ранее максимальная нагрузка не превышала 2 тонн.

По информации Группы, говая технология повышает производственную эффективность и надёжность перевозок: сокращает трудоёмкость крепления, расход древесины, уменьшает риск смещения и повреждения груза.

«Мы оптимизировали подход к креплению грузов в контейнерах. Стандартные напольные петли имеют строгие ограничения по нагрузке в 1-2 тонны. Это ограничивало возможность перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов, требуя применения громоздкой и дорогостоящей деревянной сепарации. Силовой плинтус значительно расширяет технические и технологические возможности стандартных контейнеров, превращая их в аналог платформы для сверхнадёжного крепления даже самых тяжёлых грузов», — отметил первый вице-президент «Рускон» Андрей Чернышёв.

Фото: ГК «Дело»