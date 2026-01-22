Информационно-аналитическое агентство
Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах
22.01.2026

Силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») разработал и запатентовал силовой плинтус для крепления грузов в контейнерах, который заменяет устаревшую деревянную сепарацию на более технологичную систему с использованием современных растяжек, сообщили SeaNews в Группе.

    Силовой плинтус представляет собой стальную конструкцию из двух профильных труб с отверстиями для крепления к увязочным устройствам контейнера и установки текстильных строп. Он монтируется в углах контейнера, упирается в них и фиксируется к нижним петлям, перераспределяя нагрузку на углы, а не только на петли. Это повышает допустимую нагрузку на точку крепления до 4, 6 или 8 тонн в зависимости от потребностей клиентов. В текущей конфигурации достигнут показатель в 4 тонны на одну петлю. Ранее максимальная нагрузка не превышала 2 тонн.

    По информации Группы, говая технология повышает производственную эффективность и надёжность перевозок: сокращает трудоёмкость крепления, расход древесины, уменьшает риск смещения и повреждения груза.

    «Мы оптимизировали подход к креплению грузов в контейнерах. Стандартные напольные петли имеют строгие ограничения по нагрузке в 1-2 тонны. Это ограничивало возможность перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов, требуя применения громоздкой и дорогостоящей деревянной сепарации. Силовой плинтус значительно расширяет технические и технологические возможности стандартных контейнеров, превращая их в аналог платформы для сверхнадёжного крепления даже самых тяжёлых грузов», — отметил первый вице-президент «Рускон» Андрей Чернышёв.

    Фото: ГК «Дело»


    Новости по теме
    19.01.2026
    Новый способ погрузки проектного груза
    Разработали специалисты авиакомпании «Волга-Днепр» для доставки тоннелепроходческого оборудования
    АвиалогистикаВолга-ДнепрПроектные грузыТехнологии
    0
    14.01.2026
    Реализован первый этап проекта по созданию отечественных малооборотных двигателей
    Для крупнотоннажного флота
    ИнновацииОСКсудовой двигательТехнологии
    0


