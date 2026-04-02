Группа «Дело» договорилась с Дирекцией международных транспортных коридоров

Группа компаний «Дело» и АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» (АНО «ДМТК») заключили меморандум о сотрудничестве на полях МТЛФ-2026, организованном Фондом Росконгресс при поддержке Правительства РФ. Как сообщили SeaNews в Группе, стороны договорились объединить усилия для развития международных транспортных маршрутов и грузовой логистики. Документ подписали заместитель генерального директора УК «Дело» (головная компания Группы компаний «Дело») Андрей Соколов и генеральный директор АНО «ДМТК» Артем Мирон.

Соглашение направлено на расширение использования транзитного потенциала России и зарубежных стран, организацию перевозок грузов и реализацию проектов комплексного отраслевого и регионального роста в зонах международных транспортных маршрутов. Ключевыми направлениями станут информационное партнерство и обмен экспертизой. В рамках меморандума стороны сосредоточатся на создании совместных программ и проектов по повышению эффективности использования таких маршрутов, а также на сборе и анализе информации, необходимой для их развития.

«Запуск системного сотрудничества с ДМТК закладывает основу для планомерной и последовательной совместной работы над проектами, направленными на раскрытие транзитного потенциала России. Консолидация наших компетенций позволит повысить качество логистических решений и обеспечит устойчивое функционирование транспортной инфраструктуры», — отметил А.Соколов.

