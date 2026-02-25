Информационно-аналитическое агентство
Оборудование для завода по производству снеков
25.02.2026

Оборудование для завода по производству снеков

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») осуществил комплексную логистику и доставку технологического оборудования из Индии для подмосковного завода «Русскарт» – производителя снеков.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», доставка сложного технологического комплекса общим весом 111 тонн осуществлялась по мультимодальной схеме: оборудование было отправлено из порта Ченнай (Индия) морем, доставлено на терминал ГК «Дело» в порту Усть-Луга (Ленинградская область), затем транспортировано автомобилем на производственную площадку в Московской области.

    Часть компонентов перевозилась в 40-футовых контейнерах, часть – брейкбалком. «Рускон» обеспечил полный цикл логистических услуг, включая планирование маршрута, организацию морского фрахта, растарку в порту прибытия и координацию финальной доставки. 

    Проект реализован в рамках программы модернизации производственных мощностей «Русскарта». Ввод в эксплуатацию новой высокопроизводительной линии позволит заводу увеличить производственную мощность и объём выпуска продукции. 

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

  •  



