О разводе акционеров «Дела»
20.02.2026

    • «Росатом» официально уведомил партнера по Группе «Дело» Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение компанией, сообщила госкорпорация в своем тееграм-канале. Эта процедура предусмотрена соглашением между сторонами.

    В соответствии с процедурой, решение о проведении которой было принято во вторник 17 февраля 2026 года Стратегическим советом госкорпорации «Росатом», в случае расхождения партнеров во взглядах на перспективы развития совместного бизнеса каждый из них может направить противоположной стороне одновременно предложение как о выкупе доли партнера, так и о продаже собственной доли за цену, которую сочтет разумной и справедливой. Уведомление о направлении предложения фиксируется нотариусом.

    Как пояснили в «Росатоме», в рамках процедуры у С.Шишкарева есть 60 дней на принятие одного из двух решений – выкупить долю госкорпорации или продать ей свою. Затем еще 120 дней отводится на получение необходимых согласований регуляторов.

    С.Шишкарев в своем телеграм-канале подтвердил получение предложения о выкупе или продаже доли. «Предложенная партнерами цена выглядит рыночной и адекватной нашей оценке бизнеса», – отметил он, добавив, что «Сегодня же пришла долгожданная весть, что ФАС одобрила мое ходатайство об увеличении доли в ГК «Дело» до 51 процента. Что и требовалось доказать. Статус-кво восстановлен!»

    «Росатом» вошел в капитал «Дело» в 2019 году, купив 30% в УК «Дело», а в 2022 году увеличил долю до 49%, напомнили в госкорпорации.

    «Развитие логистического бизнеса является стратегическим приоритетом для Росатома. Мы создаем национального логистического чемпиона и крупного международного игрока на базе собственных и партнерских активов», – сказал первый заместитель генерального директора – директор Блока международного бизнеса «Росатома» Кирилл Комаров.

    Фото: «Росатом»


