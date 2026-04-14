В «Росатоме» создали тренажер самого мощного в мире атомного ледокола «Россия», сообщила госкорпорация в своем макс-канале.

Бортовой тренажер разработали специалисты «ОКБМ Африкантов». Он предназначен для отработки навыков управления ядерными энергетическими установками РИТМ-400 еще до ввода судна в эксплуатацию и поможет поддерживать квалификацию оперативного персонала для надежной работы атомохода и обеспечения безопасной навигации на маршрутах Северного морского пути.

Тренажер позволяет полностью воссоздать различные сценарии эксплуатации ключевого энергетического оборудования ледокола – от нормального режима до вариантов с выходом из строя основного или вспомогательного оборудования.

«Бортовой тренажер – инструмент подготовки, который воспроизводит весь объем информации, связанной с работой органов и приборов центрального пульта управления и имитирует работу всех систем в составе ядерной энергетической установки. Именно такой подход, основанный на глубокой интеграции атомных и цифровых компетенций, формирует основу для безопасного и устойчивого развития судоходства в высоких широтах», – отметил заместитель начальника отдела создания математических моделей и тренажеров ядерных энергетических установок «ОКБМ Африкантов» Игорь Зотов.

Фото: Росатом