Ледокольную группировку в Финском заливе усилили

С начала зимней навигации ледоколы ФГУП «Росморпорт» в Финском заливе выполнили проводку свыше 1 437 судов. По информации Росморречфлота, всего в акваториях Большого порта Санкт-Петербург, Выборга, Высоцка, Усть-Луги и Приморска с начала сезона задействовано 11 ледоколов «Росморпорта».

18 февраля в акваторию Финского залива для усиления группировки судов прибыл ледокол «Росморпорта» «Мурманск». В тот же день приступил к работе по ледокольной проводке судов в морском порту Приморск универсальный атомный ледокол Росатома проекта 22220 «Сибирь».

«На сегодняшний день фактические ледовые условия в Финском заливе превысили прогнозные условия по толщине льда и площади его распространения. Ледовая обстановка характеризуется как умеренно тяжелая, средняя толщина сплошного ледяного покрова достигает 25-30 см», – отмечают в Росморречфлоте.

Согласно информационному письму руководителя АМП Балтийского моря от 18 февраля 2026 года, в целях предварительного планирования и исключения задержек в ледокольном обеспечении захода судна в порт о подходе судна к точке формирования каравана необходимо извещать заблаговременно, за 72 часа.

Согласно требованиям Обязательных постановлений, запасы продовольствия и воды на борту должны обеспечивать автономность судна не менее чем на 14 суток с момента подхода судна к точке формирования каравана для захода в морской порт, напоминают в АМП Балтийского моря.

Фото: Росморречфлот