В Финском заливе завершен период ледокольных проводок
14.04.2026

    • В Финском заливе завершился период ледокольных проводок 2025-2026 годов, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. Всего в российских морских портах Финского залива проведено 3 568 судов.

    В этом году на Балтике впервые за последние 15 лет ледовый покров распространился до долготы Таллина. Ледовая обстановка в восточной части Финского залива оказалась тяжелее прогнозов. На протяжении всей зимы преобладали северные и северо-восточные ветра до 18 м/с, также наблюдался сильный западный ветер и устойчивые низкие температуры до −25ºС.

    Наиболее сложная обстановка была зафиксирована на подходах к морским портам Приморск и Усть-Луга, где наблюдалось сильное сжатие льда, которое усложняло работу ледоколов. Площадь ледового покрова к концу февраля составляла 309 тыс. кв. км.

    С начала зимней навигации ледокольные проводки обеспечивали 4 линейных и 7 портовых дизель-электрических ледоколов ФГУП «Росморпорт». Ухудшение погодных условий в середине февраля потребовало усиления ледокольной группировки за счет привлечения дизель-электрического ледокола «Мурманск» и атомного ледокола «Сибирь». Это, отмечают в Росморречфлоте, позволило избежать кризисной ситуации с вывозом грузов из портов Российской Федерации. 

    Работу ледоколов и формирование караванов в круглосуточном режиме координировал штаб ледокольных проводок, сформированный в Едином ситуационном центре ФГБУ «АМП Балтийского моря».

    В настоящее время по указанию министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина прорабатывается план расстановки ледоколов на 2026-2027 годы. При его формировании будут учтены такие факторы, как динамика ввода новых портовых мощностей, номенклатура груза, размер судовой партии груза и долгосрочные ледовые прогнозы, отмечается в сообщении Росморречфлота..

    Фото: Росморречфлот


    Новости по теме
    20.02.2026
    Ледокольную группировку в Финском заливе усилили
    Атомным ледоколом
    Зимняя навигацияЛедовая обстановкаЛедоколыФинский залив
    0
    14.04.2026
    Тренажер самого мощного в мире атомного ледокола
    Разработали в «Росатоме»
    атомный ледоколЛедоколыРосатомТренажеры
    0
    07.04.2026
    Завершен период ледокольных проводок в Ванино
    Ледоколы Росморпорта вернулись в порт приписки.
    ВаниноЛедоколыледокольная проводкаРосморпорт
    0
    17.03.2026
    Завершен период ледокольной проводки на Каспии и в Азове
    Ледоколы ФГУП «Росморпорт» завершили работу в Азовском и Каспийском бассейнах в зимнюю навигацию 2025-2026 гг.
    Азовское мореКаспийское мореЛедоколыРосморпорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.04.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026
    14.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    13.04.2026 «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    13.04.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2026
    10.04.2026 Финансовые и операционные показатели FESCO за 2025 год
    Госрегулирование Показать всё
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
