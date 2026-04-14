В Финском заливе завершен период ледокольных проводок

В Финском заливе завершился период ледокольных проводок 2025-2026 годов, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта. Всего в российских морских портах Финского залива проведено 3 568 судов.

В этом году на Балтике впервые за последние 15 лет ледовый покров распространился до долготы Таллина. Ледовая обстановка в восточной части Финского залива оказалась тяжелее прогнозов. На протяжении всей зимы преобладали северные и северо-восточные ветра до 18 м/с, также наблюдался сильный западный ветер и устойчивые низкие температуры до −25ºС.

Наиболее сложная обстановка была зафиксирована на подходах к морским портам Приморск и Усть-Луга, где наблюдалось сильное сжатие льда, которое усложняло работу ледоколов. Площадь ледового покрова к концу февраля составляла 309 тыс. кв. км.

С начала зимней навигации ледокольные проводки обеспечивали 4 линейных и 7 портовых дизель-электрических ледоколов ФГУП «Росморпорт». Ухудшение погодных условий в середине февраля потребовало усиления ледокольной группировки за счет привлечения дизель-электрического ледокола «Мурманск» и атомного ледокола «Сибирь». Это, отмечают в Росморречфлоте, позволило избежать кризисной ситуации с вывозом грузов из портов Российской Федерации.

Работу ледоколов и формирование караванов в круглосуточном режиме координировал штаб ледокольных проводок, сформированный в Едином ситуационном центре ФГБУ «АМП Балтийского моря».

В настоящее время по указанию министра транспорта Российской Федерации Андрея Никитина прорабатывается план расстановки ледоколов на 2026-2027 годы. При его формировании будут учтены такие факторы, как динамика ввода новых портовых мощностей, номенклатура груза, размер судовой партии груза и долгосрочные ледовые прогнозы, отмечается в сообщении Росморречфлота..

