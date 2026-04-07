Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Завершен период ледокольных проводок в Ванино
07.04.2026

Завершен период ледокольных проводок в Ванино

    • Завершен период ледокольных проводок в ВаниноРаспоряжением капитана морского порта Ванино от 01.04.2026 № 10/КМП с 3 апреля 2026 года принято решение о завершении периода ледокольных проводок судов и снятии ограничений по режиму ледового плавания на участке № 1 акватории морского порта Ванино и на подходах к нему.

    В соответствии с планом расстановки ледоколов на период ледокольной проводки судов 2025-2026 года в замерзающих морских портах Российской Федерации ледокольные проводки в морском порту Ванино осуществлялись ледоколами «Санкт-Петербург» и «Магадан» Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», которые находились в управлении Северо-Восточного бассейнового филиала предприятия.

    По информации Росморпорта, всего за период ледокольных проводок, который продлился 91 сутки, в морской порт Ванино и на выход из него проведено 263 судна, которыми было перевезено более 10 млн тонн грузов.

    Ледовые условия в период ледокольных проводок в порту Ванино характеризовались как средней сложности. В период зимней навигации средняя толщина льда составляла один метр, сплочение льда до 10 баллов. Средняя протяженность ледокольных проводок составляла 40 морских миль.

    После завершения периода ледокольных проводок в порту Ванино ледоколы вернулись в свой порт регистрации – Владивосток.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •