Завершен период ледокольных проводок в Ванино

Распоряжением капитана морского порта Ванино от 01.04.2026 № 10/КМП с 3 апреля 2026 года принято решение о завершении периода ледокольных проводок судов и снятии ограничений по режиму ледового плавания на участке № 1 акватории морского порта Ванино и на подходах к нему.

В соответствии с планом расстановки ледоколов на период ледокольной проводки судов 2025-2026 года в замерзающих морских портах Российской Федерации ледокольные проводки в морском порту Ванино осуществлялись ледоколами «Санкт-Петербург» и «Магадан» Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», которые находились в управлении Северо-Восточного бассейнового филиала предприятия.

По информации Росморпорта, всего за период ледокольных проводок, который продлился 91 сутки, в морской порт Ванино и на выход из него проведено 263 судна, которыми было перевезено более 10 млн тонн грузов.

Ледовые условия в период ледокольных проводок в порту Ванино характеризовались как средней сложности. В период зимней навигации средняя толщина льда составляла один метр, сплочение льда до 10 баллов. Средняя протяженность ледокольных проводок составляла 40 морских миль.

После завершения периода ледокольных проводок в порту Ванино ледоколы вернулись в свой порт регистрации – Владивосток.

