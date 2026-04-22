Завершен период ледокольных проводок в Архангельске
22.04.2026

    • Распоряжениями капитана морского порта Архангельск от 14.04.2026 № 18/02-04-01/12 и от 14.04.2026 № 18/02-04-01/13 объявлено окончание с 15 апреля 2026 года периода ледокольных проводок судов в зимнюю навигацию 2025-2026 годов в акватории морского порта Архангельск и на подходах к нему, а также в Белом море.

    Как сообщается на сайте ФГУП «Росморпорт», ледокольные проводки судов обеспечивали три ледокола Архангельского управления Арктического бассейнового филиала предприятия – «Капитан Чадаев», «Капитан Евдокимов» и «Диксон».

    В этом году период ледокольных проводок в морском порту Архангельск составил 127 суток. Ледоколами Архангельского управления было проведено более 240 судов, которые перевезли свыше 800 тыс. тонн грузов.

    В связи с ранними высокими отрицательными температурами ледокольные проводки в зимнюю навигацию 2025-2026 годов осуществлялись в условиях десятибалльного льда. Средняя протяженность ледокольных проводок судов, осуществлявших заходы в морской порт Архангельск, в эту зимнюю навигацию составила 32 морских мили.

    Ледоколы Архангельского управления филиала по итогам успешного завершения работ прибыли в морской порт Архангельск для проведения регламентных ремонтных работ и подготовки их к следующей зимней навигации 2026-2027 годов.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


