«Модуль» будет развивать сухой порт в Архангельске
24.02.2026

    • «Модуль» приобрел у ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» земельный участок с промышленными объектами, расположенный в районе Исакогорка в Архангельске, сообщили SeaNews в компании.

    «Модуль» будет развивать сухой порт в АрхангельскеОбщая площадь участка составляет 10,5 га. На территории функционируют открытая складская площадка, крытые склады с эстакадой для выгрузки ж/д вагонов, отапливаемый склад, административное здание с офисными помещениями, контейнерное депо.

    Железнодорожный путь необщего пользования обслуживается маневровым локомотивом СЖД, составителем поездов «Исакогорка». В инфраструктуру входят собственная котельная, тепловозное депо, трансформаторная подстанция, гараж для механизации, авто и железнодорожные весы.

    Техническое оснащение (контейнерные и вилочные автопогрузчики различной грузоподъемности, хозяйственная и вспомогательная техника) позволяют оказывать весь спектр услуг по терминальной обработке грузов широкой номенклатуры.

    «Модуль» разработал план развития и частичной реконструкции терминальных мощностей объекта, а также оснащение дополнительным перегрузочным и вспомогательным оборудованием с целью создания полноценного многофункционального Cухого порта «Архангельск».

    Расчетный грузооборот сухого порта уже сегодня составляет 40 тыс. тонн в месяц, а после модернизации может достигнуть 60 тыс. тонн в месяц. В год получается 720 тыс. тонн.

    «Роль Архангельска как одного из ключевых портов СМП в контексте национальных интересов страны сложно переоценить. Наш проект – Сухой порт «Архангельск» – представляется нам стратегической точкой для импортно-экспортных поставок, которая окажет положительное влияние на грузопотоки всего Северо-Западного региона России», – отметил генеральный директор компании «Модуль» Александр Альтшуллер.

    Схема: «Модуль»


