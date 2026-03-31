Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Проект рыбного порта в Архангельске
31.03.2026

    • В границах морского порта Архангельска планируется строительство крупного логистического комплекса, сообщил в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

    «Это будет рыбный порт, в котором будет на 25 тысяч [тонн] ёмкостей и рефрижераторов для хранения мороженой рыбы, и плюс 200 тонн – для передержки краба, который будет живым и дальше поставляться либо на экспорт, либо на внутренний рынок», – цитирует А.Цыбульского пресс-служба Кремля.

    «Очень важный проект, поскольку Архангельск – самое короткое плечо до центральной части России по поставке мороженой рыбы. А с учётом Ваших задач по повышению потребления рыбы в России я думаю, что это будет очень полезно», – сказал губернатор.

    Ещё два логистических проекта, добавил он, реализуется компанией «Северный проект». «Здесь у компании свой флот, 25 кораблей, и, кроме того, сейчас развивает свои логистические мощности».

    Фото: пресс-служба Кремля


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2026
    Жд перевозки рыбы из Приморского края
    Итоги декабря и всего 2025 года
    2025Приморский крайРЖДРыба
    0
    24.02.2026
    «Модуль» будет развивать сухой порт в Архангельске
    Расчетный грузооборот – 720 тыс. тонн в год.
    АрхангельскИнвестпроектМодульСухой порт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.03.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 13, 2026
    31.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 снизился на 77,7%
    30.03.2026 2 000 тонн агропродукции из Новосибирска в Тяньцзинь
    30.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    30.03.2026 ONE покупает долю в терминалах
    30.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    24.03.2026 Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    23.03.2026 О.Белозёров переназначен на должность главы РЖД
    17.03.2026 Назначен начальник Пулковской таможни
    16.03.2026 Назначения в ФТС
    13.03.2026 Когда будет нужна бумажная накладная
    12.03.2026 О знаках различия для речников
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •