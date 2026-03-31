Проект рыбного порта в Архангельске

В границах морского порта Архангельска планируется строительство крупного логистического комплекса, сообщил в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Это будет рыбный порт, в котором будет на 25 тысяч [тонн] ёмкостей и рефрижераторов для хранения мороженой рыбы, и плюс 200 тонн – для передержки краба, который будет живым и дальше поставляться либо на экспорт, либо на внутренний рынок», – цитирует А.Цыбульского пресс-служба Кремля.

«Очень важный проект, поскольку Архангельск – самое короткое плечо до центральной части России по поставке мороженой рыбы. А с учётом Ваших задач по повышению потребления рыбы в России я думаю, что это будет очень полезно», – сказал губернатор.

Ещё два логистических проекта, добавил он, реализуется компанией «Северный проект». «Здесь у компании свой флот, 25 кораблей, и, кроме того, сейчас развивает свои логистические мощности».

