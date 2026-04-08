FESCO организовала перевозки российской свинины на Филиппины

Транспортная группа FESCO сообщила, что наладила поставки российской свинины на Филиппины в рефрижераторных контейнерах. С февраля Группа отправила в эту страну более 1,5 тыс. тонн продукции, что соответствует 120 TEU.

Перевозки обеспечивает дочерняя компания FESCO «Дальрефтранс», специализирующаяся на транспортировке грузов, требующих соблюдения температурного режима.

Отправки свинины осуществляются из регионов европейской части России через порт Владивосток, а также напрямую из порта Санкт-Петербург. Рефконтейнеры доставляются регулярными морскими линиями FESCO в Шанхай, откуда направляются фидерными судами в филиппинский порт Манила.

Первая партия общим весом 27 тонн была доставлена в конце марта. В дальнейшем FESCO планирует выйти на регулярные отправки на Филиппины российской свинины объемом до 80 TEU (около 1 тыс. тонн) ежемесячно.

«Отмена в конце прошлого года ограничений на ввоз продукции свиноводства из России на Филиппины открыла большие перспективы для отечественных производителей. Это емкий рынок с растущим спросом на качественную мясную продукцию», – отметил генеральный директор «Дальрефтранс» Андрей Гречкин.

