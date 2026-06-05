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Сухопутье и Средиземье
05.06.2026

Сухопутье и Средиземье

    • FESCO открыла офис в китайском Чэнду для развития перевозок через сухопутье, сообщила Группа в пресс-релизе – именно такими словами. 

    Об открытии объявил на Петербургском международном экономическом форуме – 2026 генеральный директор Группы Пётр Иванов.

    Новый офис сосредоточится на увеличении объемов железнодорожных контейнерных перевозок FESCO между Китаем, Россией, Республикой Беларусь и странами Центральной Азии через сухопутные пограничные переходы, сообщается в релизе (отсюда, видимо, и непривычное слово «сухопутье»).

    В том числе офис будет заниматься развитием железнодорожного сервиса FESCO Katyusha Shuttle. Кроме того, благодаря собственной команде в Чэнду FESCO будет контролировать все этапы логистической цепочки на территории Китая – от автодоставки контейнеров со складов отправителей до организации отправок контейнерных поездов по железнодорожной сети КНР, включая прямое взаимодействие со станциями и терминалами в провинции Сычуань.

    Открытие офиса также позволит Группе усилить сотрудничество с китайскими грузоотправителями, государственными транспортными платформами Сычуаня и расширить линейку локальных логистических услуг на одном из наиболее востребованных транспортных направлений, отметили в FESCO.

    В настоящее время из Чэнду отправляются регулярные контейнерные поезда в Россию, включая публичный железнодорожный сервис FESCO Katyusha Shuttle, который соединяет столицу провинции Сычуань с Москвой. Напомним, название сервис получил в честь первой большой пандой, родившейся в России. А Чэнду, пояснили в FESCO, считается мировой столицей панд. 

    «Китай был и остается для FESCO ключевым международным партнером. Открытие нового офиса в Чэнду – это логичный и последовательный шаг по развитию присутствия нашей Группы в КНР и укреплению сервисов на сухопутных маршрутах. Наличие собственной команды в одном из крупнейших логистических центров Китая позволит повысить качество клиентского сервиса, расширить возможности по организации контейнерных перевозок и обеспечить дополнительную надежность наших логистических цепочек», – сказал П.Иванов на ПМЭФ-2026.

    Фото: FESCO


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