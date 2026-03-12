FESCO открыла морской и логистические классы

При поддержке Транспортной группы FESCO в двух школах Владивостока открылись профильные классы, сообщили SeaNews в группе. Цель – популяризация морской и логистической отраслей среди учеников, помощь школьникам с профессиональным самоопределением и формирование будущего кадрового резерва региона.

В школе №42 участниками проекта стали ученики 5 и 10 классов. Они будут углубленно изучать математику, морскую географию и историю, познакомятся с флотскими традициями, овладеют навыками оказания первой медицинской помощи. В школе №11 им. Н.Н.Муравьёва-Амурского десятиклассников ждет погружение в профессию логиста через решение реальных бизнес-кейсов, знакомство с рабочими процессами в офисах Группы, встречи со специалистами и ветеранами компании.

«Очень сложно полюбить профессию по учебникам. Обучение в профильных классах FESCO построено так, чтобы школьники «прикоснулись» к морским и логистическим специальностям изнутри, искренне заинтересовались ими. Именно из такого первого контакта рождаются будущие квалифицированные кадры», — отметила директор департамента по корпоративной социальной ответственности FESCO Вера Яковлева.

Образовательные программы в школах Владивостока реализованы при поддержке администрации города и местных вузов. Так, партнером морского класса в школе №42 стал Морской государственный университет им. адмирала Г.И.Невельского, а логистического в школе №11 — Владивостокский государственный университет.

Создание профильных классов — важный элемент профориентационной части программы «FESCO Детям», направленной на создание условий для раскрытия талантов и всесторонней поддержки юных жителей Приморья. Так, на базе детского технопарка «Кванториум» Приморского края компания запустила несколько образовательных модулей. В 2023 году открылся «IT-класс FESCO», в котором школьники изучают компьютерную графику, виртуальную реальность, цифровой дизайн и другие предметы.

В прошлом году появился инженерный класс, где ребята работают в специализированных компьютерных программах и осваивают 3D-моделирование, в этом году — направления «Логистика. FESCO: путь к успеху» «Школа моряка: твой путь в море вместе с FESCO».

Фото: FESCO