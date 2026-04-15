Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO поддержит морское образование во Вьетнаме
15.04.2026

    • Транспортная группа FESCO и Вьетнамский морской университет (Vietnam Maritime University, ВМУ) заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие образовательных программ и подготовку специалистов для логистической отрасли.

    Документ подписали генеральный директор дочерней компании FESCO во Вьетнаме Александр Прискока и ректор Вьетнамского морского университета Фам Суан Зыонг на площадке Российского центра науки и культуры в Ханое.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, соглашение предусматривает совместную работу в области образования и подготовки кадров. Одним из ключевых направлений станет организация стажировок для студентов ВМУ в подразделениях FESCO во Вьетнаме. Продолжительность каждой стажировки составит до трех месяцев, при этом Группа обеспечит наставничество и сопровождение студентов на протяжении всей стажировки.

    Также FESCO будет рассматривать возможность трудоустройства выпускников университета, успешно прошедших стажировку, а ВМУ — участвовать в программах обучения и повышения квалификации сотрудников Группы.

    Отдельное внимание планируется уделить научно-технологическому взаимодействию. Стороны намерены развивать совместные проекты в области цифровизации, внедрения интеллектуальных технологий, а также экологических и энергетических решений для морской и портовой логистики.

    Во Вьетнаме у FESCO с конца 2024 года открыто дочернее предприятие для развития морских и интермодальных контейнерных перевозок в странах Юго-Восточной Азии с двумя полноценными офисами в Хошимине и Хайфоне, а также коммерческим представительством в столице страны Ханое.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •