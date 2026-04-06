FESCO меняет терминал судозахода в Калининграде
06.04.2026

    • Транспортная группа FESCO перевела судозаходы на каботажной линии FESCO Saint-Petersburg Kaliningrad Line (FSKL) в Калининградский морской торговый порт (КМТП), сообщили SeaNews в FESCO. Ранее контейнеровозы Группы работали через порт Балтийск.

    Переход на новый терминал позволит FESCO консолидировать грузопотоки на одной площадке, сократить время обработки контейнеров и ускорить производственные процессы, пояснили в Группе. Также работа с КМТП обеспечит более короткое плечо автодоставки и упростит организацию «последней мили» до конечных получателей в Калининграде и других городах самого западного региона России.

    FSKL является первым каботажным сервисом FESCO на Балтике, который соединяет Санкт-Петербург с Калининградской областью. Перевозки выполняются однотипными контейнеровозами «ФЕСКО Наварин» и «ФЕСКО Новик» суммарной вместимостью свыше 1400 TEU. Суда оснащены оборудованием для перевозки до 150 рефрижераторных контейнеров и относятся к классу специализированных ячеистых контейнеровозов. Регулярность отправок – два раза в неделю, транзитное время составляет от двух суток.

    В Калининградскую область FESCO доставляет широкую номенклатуру грузов, включая продукты питания, строительные материалы и товары народного потребления. В обратном направлении Группа перевозит продукцию региональных производителей, часть которой далее отправляется на экспорт в страны Азии в рамках международной маршрутной сети FESCO.

    С 2024 года у FESCO работает офис в Калининграде, а благодаря наличию собственного автопарка Группа обеспечивает доставку необходимых грузов для предприятий по всей области.

    Фото: FESCO


