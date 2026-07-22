FESCO запустила услугу по маркировке импортных товаров

Транспортная группа FESCO («FESCO», входит в контур управления госкорпорации «Росатом») начала оказывать услугу по маркировке импортных товаров в системе «Честный знак». Первым проектом стало нанесение кодов на запчасти и комплектующие во Владивостоке для одного из брендов, осуществляющих сборку автомобилей на территории России, сообщили SeaNews в Группе.

Грузовая партия прибыла из Китая в столицу Приморья в 44 сорокафутовых контейнерах. После выгрузки в порту их доставили автомобильным транспортом на тыловой терминал, где сотрудники FESCO обеспечили полный цикл терминальных работ, включая подачу таможенных и складских документов, обработку контейнеров, выгрузку и последующую погрузку товаров, их сортировку, а также нанесение кодов системы «Честный знак» в соответствии с требованиями заказчика.

Запуск услуги стал частью развития комплексных сервисов FESCO в области управления цепями поставок, включающих не только перевозку и обработку грузов, но и их подготовку к дальнейшей реализации на российском рынке.

«Первый проект по маркировке в системе „Честный знак“ подтвердил нашу готовность масштабировать эту услугу при организации импортных перевозок через Владивосток. Это позволит клиентам передавать FESCO еще больше этапов логистической цепочки и упростить подготовку товаров к обращению на российском рынке», – отметил директор по управлению цепями поставок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Руссол.

Фото предоставлено пресс-службой FESCO