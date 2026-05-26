Комплексная авиаперевозка из Китая в Россию через Дунгуань
26.05.2026

    • Транспортная группа FESCO совместно с ATC Global Logistics организовала комплексную авиаперевозку нескольких партий грузов общим весом 21 тонна из Китая в Россию через логистический хаб HKIA Dongguan Logistics Park – грузовой терминал аэропорта Гонконга, расположенный в китайском городе Дунгуань.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, рамках перевозки грузовые партии были доставлены автотранспортом от отправителя до хаба в Дунгуане, после чего четырьмя авиарейсами отправлены из аэропорта Гонконга в московский аэропорт «Шереметьево». Далее часть партии была перевезена автотранспортом в Выборг, другая была доставлена авиатранспортом во Владивосток с последующей автоперевозкой конечному получателю в Находке.

    Из Китая до Выборга общее время доставки груза составило пять дней, до Находки – десять.

    «В рамках этого проекта нам совместно с партнерами удалось выстроить сложную многоэтапную схему интермодальной доставки с использованием воздушного и автомобильного транспорта, в том числе в разных точках внутри России. Отдельно отмечу возможности партнерского логистического авиахаба FESCO в Дунгуане, которые позволяют быстрее доставлять грузы из производственных центров Южного Китая и предоставлять нашим клиентам дополнительные возможности для отправки сложных и крупногабаритных грузов авиасообщением», – отметил директор по управлению цепями поставок «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Руссол.

    «HKIA Dongguan Logistics Park сегодня становится одной из ключевых точек роста авиалогистики южного Китая. Использование данной инфраструктуры позволяет значительно ускорить доставку грузов из производственных кластеров региона в аэропорт Гонконга и получить дополнительную стабильную провозную ёмкость на прямых рейсах в Россию. Для крупных и чувствительных к срокам поставок это уже не просто альтернативный маршрут, а полноценное логистическое решение нового поколения», — прокомментировал Алексей Мальцев, генеральный директор ATC Global Logistics.

    Фото: ATC Global Logistics


