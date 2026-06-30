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FESCO договорились о развитии контейнерных перевозок через Шанхай
30.06.2026

FESCO договорились о развитии контейнерных перевозок через Шанхай

    • Транспортная группа FESCO и китайская компания SIPG Logistics, дочерняя структура Shanghai International Port Group, договорились о развитии сотрудничества в сфере контейнерных перевозок между Россией и Китаем, в том числе через порт Шанхай.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, соглашение подписано на площадке международной выставки Transport Logistic China в Шанхае.

    Документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере международных морских контейнерных перевозок, транспортно-экспедиторского обслуживания, интермодальной логистики, а также совместную проработку новых логистических решений и перспективных маршрутов между Россией и Китаем.

    Для FESCO расширение сотрудничества с SIPG Logistics открывает дополнительные возможности для развития контейнерных перевозок через порт Шанхай – один из ключевых логистических хабов Китая и важнейший узел международной торговли. Через него проходят регулярные морские сервисы: FESCO China Direct Line, который связывает порты Китая с Владивостоком, и FESCO Baltorient Line, соединяющий морские терминалы КНР с Санкт-Петербургом.

    Фото: FESCO


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