Maersk увеличил выручку во втором квартале

A.P. Moller – Maersk A/S увеличила выручку во втором квартале на 20% до 15,8 млрд долларов против 13 млрд годом ранее, сообщили SeaNews в группе. Основным драйвером роста стал сегмент Ocean, давший прирост выручки на 2 млрд долларов.

Показатель EBITDA по группе увеличился с 2,3 млрд долларов до 3 млрд долларов. операционная прибыль (EBIT) – с 845 млн долларов до 1,6 млрд долларов.

Объем перевозок в сегменте Ocean вырос на 4,1%, в основном за счет экспорта из портов Азии. Средняя ставка за груженый контейнер увеличилась на 22%, загрузка судов оставалась на уровне 96%.

Операционная прибыль в сегменте составила 935 млн долларов против 229 млн во втором квартале прошлого года и операционного убытка 192 млн в первом квартале этого года.

В сегменте Logistics & Services выручка выросла на 15% к прошлому году и на 11% к предыдущему кварталу. Операционная прибыль составила 217 млн долларов против 175 млн в первом квартале 2025 года и 173 млн долларов в первом квартале 2026 года.

В терминальном сегменте выручка выросла на 11%, чему способствовал рост выручки с одного перемещения на 7,1% за счет повышения ставок и увеличения выручки от хранения контейнеров. а также увеличения объемов перевалки на 2,2%.

Операционная прибыль в сегменте составила 458 млн долларов против 461 млн во втором квартале прошлого года и 436 млн в первом квартале этого года.

По итогам года в Maersk прогнозируют рост глобального контейнерного рынка в 2026 году примерно на 4%. С учетом этого, а также роста собственных показателей во втором квартале, в группе ожидают выйти по итогам всего года выйти на EBITDA порядка 10-12,5 млрд долларов против ранее прогнозировавшихся 8-10 млрд. Прогноз по операционной прибыли повышен с 2-4 млрд долларов до 4,5-6,5 млрд.

Фото: Shipspotting / Lyndon Henry