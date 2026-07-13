На вопросы SeaNews об особенностях нынешнего высокого сезона и будет ли он вообще, отвечает Иван Мурашко, руководитель отдела логистики Pontis Expedition.

Намечается ли в этом году высокий сезон?

В этом году мы не ожидаем высокого сезона в его классическом понимании. Сейчас бизнес пытается подстроиться под новые реалии – перестраивает привычные процессы, переориентируется на другие виды доставок, меняет маршруты, подбирает профильные кадры. Это вызывает определенные волнения на рынке, которые ошибочно можно принять за активизацию логистического сектора. Другими словами – движения больше, а реальных перевозок меньше. Действительно, со второй половины лета обычно начинается сезонный разгон в виде новых расчетов и заказов. Однако на данный момент мы не видим предпосылок для прироста количества заказов, свойственного этому периоду.

Какие факторы определяют особенности нынешнего высокого сезона?

Текущее лето стало для нас нетипичным. В предыдущие сезоны, как правило, после ударной весны происходила определённая аккумуляция прибыли, позволяющая летом больше концентрироваться на отдыхе. Провальная весна спутала все карты и не позволила участникам ВЭД получить необходимый запас прибыли. В итоге участники рынка наблюдают необычную для лета активность в сфере грузоперевозок. Таким образом рынок пытается за лето смягчить весенний удар.

Ожидаются ли задержки с отгрузкой / заторы?

Кроме топливного фактора, на данный момент мы не видим предпосылок для возникновения каких-либо задержек или заторов. Ситуация с топливным дефицитом подобна шаровой молнии. Никак не просчитать, когда и на каком участке отсутствие ГСМ запустит цепную реакцию транспортного затора.

Сильно ли увеличатся ставки?

До конца года возможно повышение на 15-20%, но ситуация может усугубиться, если нефтяные компании не увеличат импорт бензина и дизельного топлива из приграничных стран.

Фото: Pontis Expedition

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